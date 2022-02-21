Evde Ayak Peelingi Nasıl Yapılır? Evde yak Peelingi Tarifi

Ayak Peelingi İçin Gerekli Malzemeler



Evde Ayak Peelingi Nasıl Yapılır?



Naneli Ayak Maskesi Nasıl Yapılır?



Yaz aylarına yumuşacık ve bakımlı ayaklarla girmek isteyenlerve peeling tariflerini araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Kış aylarında nemsiz kalan ve çatlayan ayakları için çözüm arayanlar arama motorlarına yöneldi. Yaz öncesi ayak bakımlarını tamamlayarak açık ayakkabı giymeye, plajlara ve havuz tatillerine hazırlanmak isteyenler bakım önerilerini merak ediyor.i ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimzin detaylarını inceleyebilirsiniz.evde kolaylıkla bulunabilir basit ürünlerden oluşmaktadır. Bakımlı ayaklara sahip olmak için listeyi kontrol ederek gerekli ürünlerin sizde olup olmadığını kontrol etmelisiniz. İşte birçok kişi tarafından merak edilen ayak peelingi için gerekli malzemeler;1 bardak süt5 bardak ılık su4 yemek kaşığı şeker ya da tuzYarım bardak bebek yağıPonza taşıAkne temizleme pediKoyu kıvamlı favori nemlendiricinizÇorapGün boyunca bizleri taşıyan ayaklarımız özellikle kış aylarında çok daha fazla zarar görür. Botların içinde hava alamayan ayaklar zamanla çatlamaya ve kurumaya başlar. Bu nedenle bakımlı ayaklara sahip olmak isteyenler araştırmalara başladı. Yaz öncesi gerekli bakımları tamamlayarak güzel gözüken ayaklara sahip olmak isteyenlervesorularına cevap arıyor. Bir bardak süt ve 5 bardak ılık suyu bir leğenin içine koyun. Ardından ayaklarınızı bu leğenin içine sokarak 15 dakika bekletin. Dilerseniz bu aşamada suyun içine çeşitli yağlar damlatarak ayaklarınızın daha fazla rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Başka bir kabın içerisinde bebek yağı ile şekeri karıştırın. Macun kıvamına gelen yağı ve şekeri ayaklarınıza sürün. Ardından ölü derilerden kurtulmak için masaj yaparak ayaklarınızı ovalayın Topuklarınız çok daha sert olduğu için bu noktada ponza taşından yardım almanız tavsiye edilmektedir. Ponza taşıyla topuklarınızı da iyice ovduktan sonra ayaklarınızı durulayın. Vazelin ile veya sevdiğiniz herhangi bir nemlendirici ile ayaklarınızı nemlendirin. Ardından ayaklarınıza çorap geçirerek bir saat boyunca ayaklarınızı uzatın.Naneli ayak maskesi rahatlamanıza oldukça fayda sağlayacaktır. Bu nedenle son zamanlarda naneli ayak maskesi popüler hale gelen bakım uygulamaları arasında bulunuyor.sorusu da bu nedenle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Naneli ayak maskesi için 1 bardak toz şeker ile zeytinyağını karıştırın. Bu noktada hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Taneli yoğun bir kıvam elde edene kadar yağ eklemeye devam edin. Daha sonra üzerine nane yağı ekleyin. 1 tatlı kaşığı kadar nane yağı işinizi görecektir. Ayaklarınızı iyice bu karışımla ovarak streçle veya poşetle sarın. Yarım saat kadar bu şekilde tutun. Dilerseniz ayağınıza çorap geçirip gece uyuyabilir ve maskenin daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz.