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Evde Ayak Peelingi Nasıl Yapılır? Evde yak Peelingi Tarifi

Evde kolay ayak maskesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Yaz aylarına hazır olmak isteyenler evde kolay ayak peelingi nasıl yapılır sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, evde kolay ayak peelingi nasıl yapılır? Evde kolay ayak maskesi tarifi nedir? Ayak peelingi için gerekli malzemeler neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.02.2022 - 15:48 Güncelleme: 21.02.2022 - 15:53 / Editör: Ozge Selin
Evde Ayak Peelingi Nasıl Yapılır? Evde yak Peelingi Tarifi
Yaz aylarına yumuşacık ve bakımlı ayaklarla girmek isteyenler evde kolay ayak maskesi ve peeling tariflerini araştırmaya başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında evde ayak peelingi nasıl yapılır ve evde kolay ayak peelingi tarifi yer alıyor. Kış aylarında nemsiz kalan ve çatlayan ayakları için çözüm arayanlar arama motorlarına yöneldi. Yaz öncesi ayak bakımlarını tamamlayarak açık ayakkabı giymeye, plajlara ve havuz tatillerine hazırlanmak isteyenler bakım önerilerini merak ediyor. Evde kolay ayak maskesi ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimzin detaylarını inceleyebilirsiniz. 

Ayak Peelingi İçin Gerekli Malzemeler


Ayak peelingi için gerekli malzemeler evde kolaylıkla bulunabilir basit ürünlerden oluşmaktadır. Bakımlı ayaklara sahip olmak için listeyi kontrol ederek gerekli ürünlerin sizde olup olmadığını kontrol etmelisiniz. İşte birçok kişi tarafından merak edilen ayak peelingi için gerekli malzemeler;

1 bardak süt
5 bardak ılık su
4 yemek kaşığı şeker ya da tuz
Yarım bardak bebek yağı
Ponza taşı
Akne temizleme pedi
Koyu kıvamlı favori nemlendiriciniz
Çorap


Evde Ayak Peelingi Nasıl Yapılır? Evde yak Peelingi Tarifi

Evde Ayak Peelingi Nasıl Yapılır?


Gün boyunca bizleri taşıyan ayaklarımız özellikle kış aylarında çok daha fazla zarar görür. Botların içinde hava alamayan ayaklar zamanla çatlamaya ve kurumaya başlar. Bu nedenle bakımlı ayaklara sahip olmak isteyenler araştırmalara başladı. Yaz öncesi gerekli bakımları tamamlayarak güzel gözüken ayaklara sahip olmak isteyenler ayak peelingi nasıl yapılır ve evde kolay ayak peelingi tarifi nasıl yapılır sorularına cevap arıyor. Bir bardak süt ve 5 bardak ılık suyu bir leğenin içine koyun. Ardından ayaklarınızı bu leğenin içine sokarak 15 dakika bekletin. Dilerseniz bu aşamada suyun içine çeşitli yağlar damlatarak ayaklarınızın daha fazla rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Başka bir kabın içerisinde bebek yağı ile şekeri karıştırın. Macun kıvamına gelen yağı ve şekeri ayaklarınıza sürün. Ardından ölü derilerden kurtulmak için masaj yaparak ayaklarınızı ovalayın Topuklarınız çok daha sert olduğu için bu noktada ponza taşından yardım almanız tavsiye edilmektedir. Ponza taşıyla topuklarınızı da iyice ovduktan sonra ayaklarınızı durulayın. Vazelin ile veya sevdiğiniz herhangi bir nemlendirici ile ayaklarınızı nemlendirin. Ardından ayaklarınıza çorap geçirerek bir saat boyunca ayaklarınızı uzatın.


Evde Ayak Peelingi Nasıl Yapılır? Evde yak Peelingi Tarifi

Naneli Ayak Maskesi Nasıl Yapılır?


Naneli ayak maskesi rahatlamanıza oldukça fayda sağlayacaktır. Bu nedenle son zamanlarda naneli ayak maskesi popüler hale gelen bakım uygulamaları arasında bulunuyor. Naneli ayak maskesi nasıl yapılır sorusu da bu nedenle en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Naneli ayak maskesi için 1 bardak toz şeker ile zeytinyağını karıştırın. Bu noktada hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz. Taneli yoğun bir kıvam elde edene kadar yağ eklemeye devam edin. Daha sonra üzerine nane yağı ekleyin. 1 tatlı kaşığı kadar nane yağı işinizi görecektir. Ayaklarınızı iyice bu karışımla ovarak streçle veya poşetle sarın. Yarım saat kadar bu şekilde tutun. Dilerseniz ayağınıza çorap geçirip gece uyuyabilir ve maskenin daha etkili olmasını sağlayabilirsiniz.


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