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Bakan duyurdu! 3 günde 216 bin kişi başvuru yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımı kapsamında e-Devlet üzerinden 3 günde 216 bin başvuru alındığını duyurdu.

Bakan duyurdu! 3 günde 216 bin kişi başvuru yaptı
Ekleme: 21.02.2022 - 18:20 Güncelleme: 21.02.2022 - 18:31 / Editör: Ozge Selin
Bakan duyurdu! 3 günde 216 bin kişi başvuru yaptı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımı kapsamında e-Devlet üzerinden 3 günde 216 bin başvuru alındığını duyurdu. Ayrıca doğal gaz yardımı kapsamında 450 - bin 150 TL arasındaki yardım ödemesinin Mart ayında yapılacağını bildirdi. Peki doğal gaz desteğine nasıl başvurulur? Doğal gaz desteğinden kimler yararlanabilir?

4 milyon haneye yapılacak doğal gaz desteği kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yapılan kabine toplantısı sonrası duyurmuştu. Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında doğal gaz desteği verilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 18 Şubat'ta başlayan doğalgaz yardımı başvurularının bugün itibariyle 216 bine ulaştığını duyurdu. Bakan Yanık, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Doğal gaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Bakan duyurdu! 3 günde 216 bin kişi başvuru yaptı

DOĞAL GAZ DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden ya da bakanlığın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) giderek başvuruda bulunabilecek.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek.

Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

YILDA İKİ KEZ VERİLECEK

Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.

Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT'ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.
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