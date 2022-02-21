Bakan Bekir Pakdemirli koronavirüse yakalandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'dan yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını, durumunun ise hafif olduğunu aktardı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bugün yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:Bugün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. Aşılarımız tam, sağlık durumum iyi, hamd olsun rahat geçiriyorum. Çalışmalarımıza bir süre evden devam edeceğim. Rabbim hastalarımıza şifalar ihsan etsin, aşılarımızı da ihmal etmeyelim lütfen.