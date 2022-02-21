Babadan oğula nesil bunlar! HDP'li vekilin oğlundan FETÖ'ye destek

HDP milletvekilleri ile FETÖ mensuplarının hapishanelerdeki yalan ve algı oyunları Adalat Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla çürütülmüştü.FETÖ'nün meclisteki temsilcisi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu da bu algı ve yalanlara en fazla destek veren isimlerden.Gergerlioğlu'nun oğlu da babasının yolundan ilerliyor.Salih Gergerlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla FETÖ'ye destek oldu.Salih Gergerlioğlu, yaptığı paylaşımda “FETÖ, bir nefret söylemidir.” ifadelerini kullandı.