399 yaşındaki Türk'ü görenler şaştı kaldı!

Dünyanın en yaşlı insanı görüntüsü sosyal medyaya damga vurdu. 399 yaşında olduğu ve Türk olduğu iddia edilen adamın videosu görenleri hayrete düşürdü. Çoğu kişi 300 yaşına kadar yaşamanın mümkün olmadığını düşünürken videodaki adamın görüntüsü oldukça yaşlı olduğunun kanıtı. Konuyla ilgili olarak videodaki adamın bir akrabası tarafından açıklama geldi. İşte dünyanın en yaşlı insanı olduğu iddia edilen adam ve gerçek yaşı...

“Ölümsüz Türk' denilerek sosyal medyada dolaşan bir video dünyayı hayrete düşürdü.Sosyal medyada kısa zamanda binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüler, '399 yaşında' olduğu iddia edilen adama ait.Bilindiği üzere 118 yaşındaki Kane Tanako 'Dünyanın En Yaşlı İnsanı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini almıştı.Ancak sosyal medyada yayılan bu görüntü tüm dünyanın adeta gündemine oturdu.Sosyal medyanın kısa zamanda en çok konuştuğu konulardan biri haline gelen videoda adamın 399 yaşında ve Türk olduğu iddia edilince izleyenler şaşkına döndü.Öte yandan oldukça yaşlı olduğuna şüphe olmayan bu adamın zor hareket ettiği ve zayıflıktan kemiklerinin göründüğü de gözlerden kaçmadı.Adamın akrabası konuyla ilgili açıklama yaparak iddialara cevap verdi. Sosyal medyada yayılan görüntünün sonrasında yaşlı adamın akrabası, adamın 399 değil 109 yaşında olduğunu açıkladı.Yaşlı adamın akrabası konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bu kişinin Türk olmadığını ve Taylandlı olduğunu söyledi.Tiktok'da paylaşılan ve binlerce kez izlenen videoya yorum yağdı.Yerel basında yer alan bilgilere göre; ismi Luang olan adamın 12 Ağustos 1913'te doğduğu ve 77 yıl boyunca da Budist keşiş olarak hizmet ettiği iddia edildi.