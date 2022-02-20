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Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türkler yurda döndü: Devletimiz bizi yalnız bırakmadı

Yunanistan'ın Igoumenitsa Limanı'ndan İtalya'nın Brindisi Limanı'na seyrederken yangın çıkan feribottan kurtarılan Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi.

Ekleme: 20.02.2022 - 17:41 Güncelleme: 20.02.2022 - 17:48 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türkler yurda döndü: Devletimiz bizi yalnız bırakmadı
Feribottan kurtarılıp Korfu Adası'nda otele yerleştirilen Türk vatandaşlarından pasaportu kayıp olanlara Gümülcine Başkonsolosluğu tarafından geçici pasaport düzenlendi.

Feribotta bulunan 23 Türk vatandaşı Korfu Adası'ndan İstanbul'a doğru otobüsle yola çıktı.

Adadan Yanya'ya geçen Türk vatandaşlarını taşıyan otobüs Selanik - Dedeağaç hattı üzerinden Kipi Sınır Kapısı'nı geçerek İpsala Sınır Kapısı'na geldi.

Yurda gelen Türk vatandaşlarından Fahri Özgen, gemi faciasından son anda kurtulduklarını ve yaşadıklarını anlattı.

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türkler yurda döndü: Devletimiz bizi yalnız bırakmadı

'DEVLETİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI'

Kendileriyle ilgilenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin Atina-Pire Başkonsolosu Mustafa Somuncu'ya, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu'na ayrı ayrı teşekkür eden Özgen, 'Bizleri orada yalnız bırakmadılar. İlk saatlerde biraz zorluk çektik ama sonrasında bizlerle çok ilgilendiler. Geminin akıbeti ortada hala yanıyor. Bir kayıp arkadaşımız var hala haber alınamadı. Hala şoktayız.' diye konuştu.

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türkler yurda döndü: Devletimiz bizi yalnız bırakmadı

Uğur Rüşvenli de gemideki facianını kelimelerle anlatılmasının mümkün olmadığını belirterek, kendilerine sahip çıkan Türk makamlarına teşekkür etti.

'ARAÇLARIMIZ, PARALARIMIZ YANDI'

Hakan Ulusoy ise kısa süre sonra ailelerine kavuşacaklarının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 'Korfu Adası'nda Türk makamları bizi en iyi şekilde ağırladılar, hepsine çok teşekkür ederim. Kafilede 23 kişiyiz kendimize gelmeye çalışıyoruz. Her şeyimiz araçlarımız, paralarımız yandı.' dedi.

Yunanistan'da yangın çıkan feribottaki Türkler yurda döndü: Devletimiz bizi yalnız bırakmadı

Hayrullah Çetin de Türkiye Cumhuriyeti'nin kendilerini yalnız bırakmadığını belirtti.

Çetin, şöyle konuştu:

'Olayın başından sonuna kadar devletimiz hep yanımızdaydı. Türkiye her bir vatandaşını takip etti orada. Devletimize, Atina, Gümülcine başkonsoloslarımıza çok teşekkür ederiz.
BEĞENDİM

Çok duygulandık. Bir arkadaşın orada çorabı yoktu ayağında başkonsolosumuz çantasından çorabını verdi. O kadar bizimle ilgilendiler.
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