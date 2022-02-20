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Facebook'ta taciz skandalı!

Facebook yönetici Jeren Miles hakkında taciz iddiası... Mark Zuckerberg tarafından kurulan ABD merkezli Facebook taciz iddiası ile gündeme geldi. YouTube'da ortaya atılan bir iddiaya göre Facebook'un bir yöneticisi Jeren Miles 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulundu. Olayla ilgili Facebook'tan açıklama geldi.

Facebook'ta taciz skandalı!
Ekleme: 20.02.2022 - 21:28 Güncelleme: 20.02.2022 - 21:35 / Editör: Ozge Selin
Facebook'ta taciz skandalı!
Mark Zuckerberg tarafından kurulan ABD merkezli Facebook taciz iddiası ile gündeme geldi. Şirket ismini Meta olarak değiştiren Facebook'un bir yöneticisinin 13 yaşındaki çocuğa müstehcen içerikli metinler gönderdiği iddia edildi.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU İSTİSMAR ETMEYE ÇALIŞTI
YouTube kanalında yayınlanan 2 saatlik bir videoda, Facebook'ta yönetici olarak çalışan Jeren Miles'ın 13 yaşındaki çocuğu istismar etmeye çalıştığı söylendi.7

KENDİNİ SAVUNDU "YALNIZCA FLÖRT EDİYORDUM"
Çocuğa, skandal bir video gönderen Miles'ın çocuğa 'nasıl flört edildiğine dair' bilgi verdiği iddia ediliyor. Konuya ilgili açıklama yapan Miles, "Asla buluşmak gibi bir niyetim yok; yalnızca flört ediyordum" diyerek kendini savundu.

Ancak iddialara göre adam çocuğa Ohio'daki bir otel adresi de verdi. Bu iddiaların üzerine de Miles adresi verdiğini itiraf etti. Ayrıca Miles ile 13 yaşındaki çocuğun otel odasında
görüştüğü kareler de ortaya çıktı. Meta ise yaptığı açıklamada yönetici Miles'ın işine son verdiğini açıkladı.

Bir Facebook sözcüsü bu olay hakkında verdiği demeçte, "Bu iddiaların ciddiyeti abartılamaz olay hakkında araştırmalarımız devam ediyor. Şimdilik bu konu hakkında daha fazla yorum yapamıyoruz." ifadelerini kullandı.
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