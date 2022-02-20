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Değerli konut vergisinde süreyi kaçırmayın!

Geçen yıl uygulamaya başlanan ve yaklaşık 200 bin konutu kapsayan değer konut vergisi için beyanname süresi pazartesi günü sona eriyor. Bu yıl için bina değeri 6 milyon 173 bin lirayı aşan konut sahipleri beyanname verecek ve değerli konut vergisi ödeyecek. İlk taksit ödemesinin 28 Şubat'a kadar yapılması gerekiyor. Değerli konut vergisinden bu yıl 30 milyon 78 bin liralık bir gelir bekleniyor.

Ekleme: 20.02.2022 - 10:38 Güncelleme: 20.02.2022 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Değerli konut vergisinde süreyi kaçırmayın!Değerli konut vergisinde sınır her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor. Geçen yıl 5 milyon 227 bin lira olan bu tutar 2022 için 6 milyon 173 bin lira oldu. Bu tutarın üzerinde konuta sahip olanlar değerli konut vergisi ödeyecek.

Değerli konut vergisi, beyannamenin verildiği yetkili vergi dairesi tarafından yıllık olarak alınıyor. Emlak Vergisi Kanunu'na göre Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenmesi gerekiyor.

Değerli konut vergisinin mükellefi olmasına rağmen hiç beyanda bulunmayanlar veya matrahı düşük beyan edenler ile vergilerini taksit süreleri içinde ödemeyenler hakkında gerekli incelemeler ve cezai işlemler yapılıyor.

UYGULAMA 2021'DE BAŞLADI

Değerli konut vergisinde ilk uygulama 2020 yılı olarak belirlenmiş ancak pandemi sürecinde 2021 yılına ertelenmişti. İlk uygulaması 2021 yılında başladı. İlk uygulamada 23 milyon liralık bir gelir elde edildi.

Bu yılın bütçesinde ise değerli konut vergisinden 30 milyon liranın üzerinde bir gelir öngörülüyor. 2023 yılında 32 milyon 860 bin lira ve 2024 yılında da 35 milyon 747 bin liralık gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

Konutu 6 milyon 173 bin lira ile 9 milyon 260 bin lira arasında olanlar 6.1 milyon lirayı aşan kısım için binde 3 vergi ödeyecek. Konutu, 12 milyon 347 bin liraya kadar olanlar 9 milyon 260 bin lira için 9 bin 261 lira fazlası için binde 6 olarak uygulanacak.

TOPLAM DEĞER ESAS ALINACAK

Mesken nitelikli taşınmaza gerek paylı mülkiyet gerekse el birliği mülkiyet halinde malik olunması durumunda, matrah olarak taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacak.

Şirketler, vakıflar ve dernekler de sahip oldukları nitelikli konutun vergisini verecek.
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