Datça ve Şarköy'de art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre saat 22:47 Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi. Datça'daki sarsıntının hemen ardından Tekirdağ Şarköy'de de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre saat 22:47 Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.Sarsıntı yerin 29.26 kilometre altında yaşandı. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre yetkililere henüz olumsuz bir ihbar gelmedi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kayıtlara geçti.Öte yandan Datça'daki depremin ardından saat 23:20'de Tekirdağ Şarköy'de de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meyadan geldi. Sarsıntı yerin 7 kilometre altında yaşanırken, yetkililere şu ana kadar olumsuz bir ihbar ulaşmadı.