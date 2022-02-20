Datça'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre saat 22:47 Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi. Sarsıntı yerin 29.26 kilometre altında yaşandı. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre yetkililere henüz olumsuz bir ihbar gelmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre saat 22:47 Muğla'nın Datça ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydan geldi.Sarsıntı yerin 29.26 kilometre altında yaşandı. Bölgeden alınan ilk bilgilere göre yetkililere henüz olumsuz bir ihbar gelmedi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak kayıtlara geçti.