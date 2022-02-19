MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz...
MSB; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor.
MSB; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.
MSB; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.