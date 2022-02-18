Buket Dereoğlu Kimdir? Buket Dereoğlu Kaç yaşında?

Buket Dereoğlu Kimdir?







Buket Dereoğlu Eşi Kim?

Buket Dereoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Buket Dereoğlu'nun bugün yer aldığı magazin programı Müge ve Gülşen'e çıkmasıyla konu hakkında araştırmalar başladı. Birçok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu programa çıktıktan sonra hayatı hakkında birçok detay merak edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını iinceleyebilirsiniz.Buket Dereoğlu Müge ve Gülşen isimli magazin programına çıkmasının ardından birçok izleyici tarafından araştırıldı. Özellikle en merak edilenler arasındavesoruları yer alıyor. 30 Nisan 1970 yılında dünyaya gelen ünlü isim aslen İzmirlidir. Annesinin ve babasının kendisi çocuk yaşlardayken ayrılmasının ardından Annesi İdil Yazgan ünlü oyuncu Ercan Yazgan ile evlendi. Annesinin tiyatro sahibi olması nedeniyle oyunculuğa merak saran Buket Dereoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvar bölümü mezunudur. İlk olarak 'İdil Abla Çocuk Tiyatrosu' ile oyunculuğa başlayan Buket Dereoğlu birçok tiyatroda ve dizide yer aldı. Buket Dereoğlu dizileri ve filmleri ise şu şekilde sıralanabilir;1990-2002 BizimkilerSekreter Demet1993 Cümbüş SokakHelga1995 Çiçek TaksiElizabeth1996 Ağustos Böceklerini Unutma1996-1997 Oğlum Adam OlacakAktris / Öğretmen1996 Tatlı Kaçıklar Aysu2000 CümbüşiyeHelgaYarı Şaka Yarı CiddiYasemince 20002001 Tuzlu Kurular2003 ÖmerçipKötü Teyze Jale2004 Cennet MahallesiSaliha (1-13)DayıEn İyi ArkadaşımSıfırcıSırlar Dünyası / Sır KapısıFatih'in Eşi2006-2008 Arka SokaklarSelin - 1. Sezon2006 Avrupa YakasıKonuk Oyuncu2007 Gemilerde Talim VarCalifornicationCamilla Luddington Seslendirmesi2008 GörgüsüzlerSalihaPulsarNermin Bilgiç2009 Çılgın KanalDenizPapatyamYasemin2011 Artı 18Konuk OyuncuMüziklerin EfendisiSudan SebeplerSedef2012 Eve Düşen YıldırımPınarSüpertürkAlev2014 Diğer YarımÇengel AyselOflu Hoca'nın ŞifresiModeratörYasakNazım Bey'in Komşusu Münevver Hanım2015 Eve DönüşAv. Nalan SayarLikya Taşların İzindeSen BenimsinNevin Deniz2016 Oflu Hoca'nın Şifresi 2Moderatör2017 Chef2018 İkizler Memo-CanMadam / MatmazelOflu Hoca Trakya'daModeratör2019 Enes Batur Gerçek KahramanAlev Veyder2020 HekimoğluCihan'ın Menajeri NihalAfili AşkCeyda'nın Annesi Ferihaİncir AğacıGönülözellikle en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bu sebeple birçok kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. İki evlilik yapan Buket Dereoğlu2nun ilk olarak 1994 senesinde evlendiği biliniyor. Bu evliliğin ardından ikinci evliliğini Özgür Özülgün ile yaptı. Buket Dereoğlu Can adında bir erkek çocuğa sahiptir.