Buket Dereoğlu Kimdir? Buket Dereoğlu Kaç yaşında?
Buket Dereoğlu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Buket Dereoğlu kimdir sorusu yer aldı. Peki, Buket Dereoğlu kimdir? Buket Dereoğlu kaç yaşında? Buket Dereoğlu eşi kimdir? İşte detaylar...
Buket Dereoğlu birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Buket Dereoğlu kimdir ve Buket Dereoğlu kaç yaşında soruları yer alıyor. Buket Dereoğlu'nun bugün yer aldığı magazin programı Müge ve Gülşen'e çıkmasıyla konu hakkında araştırmalar başladı. Birçok dizi ve filmde yer alan başarılı oyuncu programa çıktıktan sonra hayatı hakkında birçok detay merak edildi. Buket Dereoğlu kimdir ve Buket Dereoğlu kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını iinceleyebilirsiniz.
Buket Dereoğlu Kimdir?
Buket Dereoğlu Müge ve Gülşen isimli magazin programına çıkmasının ardından birçok izleyici tarafından araştırıldı. Özellikle en merak edilenler arasında Buket Dereoğlu kimdir ve Buket Dereoğlu kaç yaşında soruları yer alıyor. 30 Nisan 1970 yılında dünyaya gelen ünlü isim aslen İzmirlidir. Annesinin ve babasının kendisi çocuk yaşlardayken ayrılmasının ardından Annesi İdil Yazgan ünlü oyuncu Ercan Yazgan ile evlendi. Annesinin tiyatro sahibi olması nedeniyle oyunculuğa merak saran Buket Dereoğlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Konservatuvar bölümü mezunudur. İlk olarak 'İdil Abla Çocuk Tiyatrosu' ile oyunculuğa başlayan Buket Dereoğlu birçok tiyatroda ve dizide yer aldı. Buket Dereoğlu dizileri ve filmleri ise şu şekilde sıralanabilir;
1990-2002 Bizimkiler
Sekreter Demet
1993 Cümbüş Sokak
Helga
1995 Çiçek Taksi
Elizabeth
1996 Ağustos Böceklerini Unutma
1996-1997 Oğlum Adam Olacak
Aktris / Öğretmen
1996 Tatlı Kaçıklar Aysu
2000 Cümbüşiye
Helga
Yarı Şaka Yarı Ciddi
Yasemince 2000
2001 Tuzlu Kurular
2003 Ömerçip
Kötü Teyze Jale
2004 Cennet Mahallesi
Saliha (1-13)
Dayı
En İyi Arkadaşım
Sıfırcı
Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
Fatih'in Eşi
2006-2008 Arka Sokaklar
Selin - 1. Sezon
2006 Avrupa Yakası
Konuk Oyuncu
2007 Gemilerde Talim Var
Californication
Camilla Luddington Seslendirmesi
2008 Görgüsüzler
Saliha
Pulsar
Nermin Bilgiç
2009 Çılgın Kanal
Deniz
Papatyam
Yasemin
2011 Artı 18
Konuk Oyuncu
Müziklerin Efendisi
Sudan Sebepler
Sedef
2012 Eve Düşen Yıldırım
Pınar
Süpertürk
Alev
2014 Diğer Yarım
Çengel Aysel
Oflu Hoca'nın Şifresi
Moderatör
Yasak
Nazım Bey'in Komşusu Münevver Hanım
2015 Eve Dönüş
Av. Nalan Sayar
Likya Taşların İzinde
Sen Benimsin
Nevin Deniz
2016 Oflu Hoca'nın Şifresi 2
Moderatör
2017 Chef
2018 İkizler Memo-Can
Madam / Matmazel
Oflu Hoca Trakya'da
Moderatör
2019 Enes Batur Gerçek Kahraman
Alev Veyder
2020 Hekimoğlu
Cihan'ın Menajeri Nihal
Afili Aşk
Ceyda'nın Annesi Feriha
İncir Ağacı
Gönül
Buket Dereoğlu Eşi Kim?
Buket Dereoğlu eşi özellikle en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bu sebeple birçok kişi konuyla ilgili detayları merak ediyor. İki evlilik yapan Buket Dereoğlu2nun ilk olarak 1994 senesinde evlendiği biliniyor. Bu evliliğin ardından ikinci evliliğini Özgür Özülgün ile yaptı. Buket Dereoğlu Can adında bir erkek çocuğa sahiptir.