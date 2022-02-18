  • USD: 14,23 - 14,26
  • EURO: 15,96 - 15,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

18 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? 18 Şubat Maç Programı

Haftanın son iş günü evde maç keyfi yapmak isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en merak edilenler arasında bu akşam hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Peki, 18 Şubat bugün hangi maçlar var? 18 Şubat maç takvimi nasıl? İşte merak edilenler...

Ekleme: 18.02.2022 - 13:33 Güncelleme: 18.02.2022 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
18 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? 18 Şubat Maç Programı
Akşam evinde maç keyfi yapmak isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında 18 Şubat bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Süper Lig’in yanı sıra La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası gibi liglerin maçlarını takip edenler bugün itibariyle oynanacaklar hakkında araştırmalarını detaylandırdı. 18 Şubat bugün hangi maçlar var ve 18 Şubat maç programı için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

18 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var?


18 Şubat maç programı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Şubat bugün hangi maçlar var ve 18 Şubat bugün hangi maçlar oynanacak soruları yer aldı. Futbolseverler haftanın son iş günü evlerinde maç keyfi yapmak için araştırmalara başladı. İşte 18 Şubat maç takvimi;

01:00
Bragantino - Agua Santa
Brezilya Campeonato Paulista

01:00
Mirassol - Santos
Brezilya Campeonato Paulista

03:00
Comunicaciones - Colorado Rapids
Concacaf Şampiyonlar Ligi

18 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? 18 Şubat Maç Programı

03:30
Sao Paulo - Inter de Limeira
Brezilya Campeonato Paulista

06:00
Motagua - Seattle Sounders
Concacaf Şampiyonlar Ligi

11:45
Melbourne City - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi

13:00
Kawasaki Frontale - Tokyo
Japonya J.League

18 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? 18 Şubat Maç Programı

16:30
Al Ain - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi

16:30
Al Wahda - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi

19:00
Al Wasl - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi

19:00
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi

19:00
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi

20:00
Konyaspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig

20:00
Ç.Rizespor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig

20:00
ND Gorica - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi

20:00
KGHM Zaglebie - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa

20:30
Schalke 04 - Paderborn
Almanya Bundesliga 2

20:30
Dynamo Dresden - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2

20:30
Austria II - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi

20:30
FC Juniors - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi

20:30
Horn - Grazer
Avusturya 1. Ligi

21:00
Sonderjyske - Aarhus
Danimarka Süper Ligi

22:00
Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie

22:00
Den Bosch - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Dordrecht - Oss
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Eindhoven - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie

22:00
FC Emmen - Volendam
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Helmond - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Maastricht - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Roda - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie

22:00
SC Telstar - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie

22:00
Lierse - Westerlo
Belçika 1. B Ligi

22:25
BW Linz - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi

22:30
Mainz - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga

22:30
Stal Mielec - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa

22:45
Juventus - Torino
İtalya Serie A

22:45
Dundalk - Derry City
İrlanda Premier Ligi

22:45
Shelbourne - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi

22:45
Bournemouth - Nottingham Forest
İngiltere Championship

22:45
KAA Gent - Seraing
Belçika Pro League

22:45
Dunfermline - Partick
İskoçya Championship

23:00
Lille - Metz
Fransa Ligue 1

23:00
Elche - Rayo Vallecano
İspanya La Liga

23:00
Cartagena - Valladolid
İspanya La Liga 2

23:00
Finn Harps - Drogheda
İrlanda Premier Ligi

23:00
Shamrock Rovers - Dublin
İrlanda Premier Ligi

23:15
Boavista - Benfica
Portekiz Liga NOS

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla görüştü
Pentagon sayıları paylaştı! Rus ordusu ilerliyor
Ruslar hoparlörlerle Kievlilere seslendi
Türk SİHA'ları Ukrayna semalarında! Ukrayna duyurdu! Rusya'ya karşı aktif olarak kullanıyoruz
ABD Başkanı Biden talimat verdi! Avrupa'ya konuşlanacaklar
ABD Başkanı Biden'dan Ukrayna-Rusya savaşına yönelik açıklamalar
Rusya'ya ek yaptırımlarla seslendi! 'Tüm Rus bankaları...'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan flaş Rusya-Ukrayna açıklaması
ABD Başkanı Joe Biden G7 liderleri anlaştı: Rusya'ya sert ve yıkıcı yaptırımlar geliyor
Rusya lideri Putin'den savaş açıklaması: Bu adımı atmaya bizi zorladılar
24 Şubat koronavirüs verileri açıklandı!
Doğal gaz fiyatlarında yüzde 60 artış! Avrupa'da gaz tedarikinde büyük endişe
Başkan Erdoğan, Macron'la görüştü!
Zelenskiy'den Batı ülkelerine tepki: Yardım etmezseniz savaş yarın savaş sizin kapınızı çalacak
Kemal Kılıçdaroğlu baltayı yine taşa vurdu! Rusya'ya bağlılık iddiaları verilerle çürütüldü
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son dakika: Rus güçleri, Donetsk'te bir hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi
Tayvan: Çin'e ait 9 savaş uçağı hava savunma sahasına girdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Ukrayna savaşından bile Türkiye düşmanlığı ürettiler!
Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Meta, yapay zeka destekli evrensel bir tercüman oluşturacak

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Savaş Rus devlerini vurdu: Yüzde 54 değer kaybı var

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Ukrayna hava sahasını kapattı uçuşlar Türkiye'ye kaydı! Karadeniz'de dikkat çeken hareketlilik: Binlerce kişi o uçağı izliyor.

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Türk markalarda savaş alarmı: Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Zeka Oyunları Süper Ligi başladı! ‘Oyun ciddi bir iştir’

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!

Mesut Özil'den Rusya'ya kırmızı kart!