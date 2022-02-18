18 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? 18 Şubat Maç Programı

Haftanın son iş günü evde maç keyfi yapmak isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en merak edilenler arasında bu akşam hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Peki, 18 Şubat bugün hangi maçlar var? 18 Şubat maç takvimi nasıl? İşte merak edilenler...

18 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var?



Akşam evinde maç keyfi yapmak isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Süper Lig’in yanı sıra La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası gibi liglerin maçlarını takip edenler bugün itibariyle oynanacaklar hakkında araştırmalarını detaylandırdı.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.18 Şubat maç programı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Şubat bugün hangi maçlar var vesoruları yer aldı. Futbolseverler haftanın son iş günü evlerinde maç keyfi yapmak için araştırmalara başladı. İşte 18 Şubat maç takvimi;01:00Bragantino - Agua SantaBrezilya Campeonato Paulista01:00Mirassol - SantosBrezilya Campeonato Paulista03:00Comunicaciones - Colorado RapidsConcacaf Şampiyonlar Ligi03:30Sao Paulo - Inter de LimeiraBrezilya Campeonato Paulista06:00Motagua - Seattle SoundersConcacaf Şampiyonlar Ligi11:45Melbourne City - Newcastle JetsAvustralya A Ligi13:00Kawasaki Frontale - TokyoJaponya J.League16:30Al Ain - Bani YasBAE Arap Körfez Ligi16:30Al Wahda - KhorfakkanBAE Arap Körfez Ligi19:00Al Wasl - Al SharjahBAE Arap Körfez Ligi19:00Zlate Moravce - Dunajska StredaSlovakya Fortuna Ligi19:00Zlate Moravce - Dunajska StredaSlovakya Fortuna Ligi20:00Konyaspor - KasımpaşaSpor Toto Süper Lig20:00Ç.Rizespor - M.BaşakşehirSpor Toto Süper Lig20:00ND Gorica - Slaven BelupoHırvatistan 1. Ligi20:00KGHM Zaglebie - Wisla PlockPolonya Ekstraklasa20:30Schalke 04 - PaderbornAlmanya Bundesliga 220:30Dynamo Dresden - HeidenheimAlmanya Bundesliga 220:30Austria II - FloridsdorferAvusturya 1. Ligi20:30FC Juniors - Rapid Wien 2Avusturya 1. Ligi20:30Horn - GrazerAvusturya 1. Ligi21:00Sonderjyske - AarhusDanimarka Süper Ligi22:00Fortuna Sittard - Sparta RotterdamHollanda Eredivisie22:00Den Bosch - Jong PSVHollanda Eerste Divisie22:00Dordrecht - OssHollanda Eerste Divisie22:00Eindhoven - ADO Den HaagHollanda Eerste Divisie22:00FC Emmen - VolendamHollanda Eerste Divisie22:00Helmond - VVV VenloHollanda Eerste Divisie22:00Maastricht - Jong AZHollanda Eerste Divisie22:00Roda - De GraafschapHollanda Eerste Divisie22:00SC Telstar - NAC BredaHollanda Eerste Divisie22:00Lierse - WesterloBelçika 1. B Ligi22:25BW Linz - Vorwarts SteyrAvusturya 1. Ligi22:30Mainz - B.LeverkusenAlmanya Bundesliga22:30Stal Mielec - Pogon SzczecinPolonya Ekstraklasa22:45Juventus - Torinoİtalya Serie A22:45Dundalk - Derry Cityİrlanda Premier Ligi22:45Shelbourne - St. Patricksİrlanda Premier Ligi22:45Bournemouth - Nottingham Forestİngiltere Championship22:45KAA Gent - SeraingBelçika Pro League22:45Dunfermline - Partickİskoçya Championship23:00Lille - MetzFransa Ligue 123:00Elche - Rayo Vallecanoİspanya La Liga23:00Cartagena - Valladolidİspanya La Liga 223:00Finn Harps - Droghedaİrlanda Premier Ligi23:00Shamrock Rovers - Dublinİrlanda Premier Ligi23:15Boavista - BenficaPortekiz Liga NOS