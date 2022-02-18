18 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var? 18 Şubat Maç Programı
Haftanın son iş günü evde maç keyfi yapmak isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en merak edilenler arasında bu akşam hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Peki, 18 Şubat bugün hangi maçlar var? 18 Şubat maç takvimi nasıl? İşte merak edilenler...
Akşam evinde maç keyfi yapmak isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında 18 Şubat bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Süper Lig’in yanı sıra La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası gibi liglerin maçlarını takip edenler bugün itibariyle oynanacaklar hakkında araştırmalarını detaylandırdı. 18 Şubat bugün hangi maçlar var ve 18 Şubat maç programı için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
18 Şubat Bugün Hangi Maçlar Var?
18 Şubat maç programı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 18 Şubat bugün hangi maçlar var ve 18 Şubat bugün hangi maçlar oynanacak soruları yer aldı. Futbolseverler haftanın son iş günü evlerinde maç keyfi yapmak için araştırmalara başladı. İşte 18 Şubat maç takvimi;
01:00
Bragantino - Agua Santa
Brezilya Campeonato Paulista
01:00
Mirassol - Santos
Brezilya Campeonato Paulista
03:00
Comunicaciones - Colorado Rapids
Concacaf Şampiyonlar Ligi
03:30
Sao Paulo - Inter de Limeira
Brezilya Campeonato Paulista
06:00
Motagua - Seattle Sounders
Concacaf Şampiyonlar Ligi
11:45
Melbourne City - Newcastle Jets
Avustralya A Ligi
13:00
Kawasaki Frontale - Tokyo
Japonya J.League
16:30
Al Ain - Bani Yas
BAE Arap Körfez Ligi
16:30
Al Wahda - Khorfakkan
BAE Arap Körfez Ligi
19:00
Al Wasl - Al Sharjah
BAE Arap Körfez Ligi
19:00
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
19:00
Zlate Moravce - Dunajska Streda
Slovakya Fortuna Ligi
20:00
Konyaspor - Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig
20:00
Ç.Rizespor - M.Başakşehir
Spor Toto Süper Lig
20:00
ND Gorica - Slaven Belupo
Hırvatistan 1. Ligi
20:00
KGHM Zaglebie - Wisla Plock
Polonya Ekstraklasa
20:30
Schalke 04 - Paderborn
Almanya Bundesliga 2
20:30
Dynamo Dresden - Heidenheim
Almanya Bundesliga 2
20:30
Austria II - Floridsdorfer
Avusturya 1. Ligi
20:30
FC Juniors - Rapid Wien 2
Avusturya 1. Ligi
20:30
Horn - Grazer
Avusturya 1. Ligi
21:00
Sonderjyske - Aarhus
Danimarka Süper Ligi
22:00
Fortuna Sittard - Sparta Rotterdam
Hollanda Eredivisie
22:00
Den Bosch - Jong PSV
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Dordrecht - Oss
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Eindhoven - ADO Den Haag
Hollanda Eerste Divisie
22:00
FC Emmen - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Helmond - VVV Venlo
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Maastricht - Jong AZ
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Roda - De Graafschap
Hollanda Eerste Divisie
22:00
SC Telstar - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
22:00
Lierse - Westerlo
Belçika 1. B Ligi
22:25
BW Linz - Vorwarts Steyr
Avusturya 1. Ligi
22:30
Mainz - B.Leverkusen
Almanya Bundesliga
22:30
Stal Mielec - Pogon Szczecin
Polonya Ekstraklasa
22:45
Juventus - Torino
İtalya Serie A
22:45
Dundalk - Derry City
İrlanda Premier Ligi
22:45
Shelbourne - St. Patricks
İrlanda Premier Ligi
22:45
Bournemouth - Nottingham Forest
İngiltere Championship
22:45
KAA Gent - Seraing
Belçika Pro League
22:45
Dunfermline - Partick
İskoçya Championship
23:00
Lille - Metz
Fransa Ligue 1
23:00
Elche - Rayo Vallecano
İspanya La Liga
23:00
Cartagena - Valladolid
İspanya La Liga 2
23:00
Finn Harps - Drogheda
İrlanda Premier Ligi
23:00
Shamrock Rovers - Dublin
İrlanda Premier Ligi
23:15
Boavista - Benfica
Portekiz Liga NOS