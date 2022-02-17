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Mine Koşan Kimdir? Mine Koşan Kaç Yaşında?

Mine Koşan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Mine Koşan kimdir sorusu er aldı. Peki, Mine Koşan kimdir? Mine Koşan kaç yaşında? Mine Koşan eserleri neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 17.02.2022 - 12:47 Güncelleme: 17.02.2022 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
Mine Koşan Kimdir? Mine Koşan Kaç Yaşında?
Alişan ile Hayata Gülümse programına konuk olan Mine Koşan izleyiciler tarafından odlukça merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Mine Koşan kimdir ve Mine Koşan kaç yaşında soruları yer alıyor. Birçok şarkısı bulunan başarılı sanatçı hakkında detaylar araştırılıyor. Mine Koşan hayatı ve Mine Koşan kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Mine Koşan Kimdir? Mine Koşan Kaç Yaşında?

Mine Koşan Kimdir?


Mine Koşan bugün Alişan ile Hayat Gülümse programında yer alamsıyla birçok kişinin ilgisini çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Mine Koşan kimdir ve Mine Koşan kaç yaşında soruları yer alıyor. Mine Koşan 17 Aralık 1958 yılında dünyaya gelmiştir. Mısır Kahire’de doğan Koşan 13 yaşında çıkardığı Yağmur isimli plak ile tanındı. 1976 yılında Öztürk Serengil’in Libya’da yer alan gazinosunda program yaptı. 3 evlilik yapan Mine Koşan son evliliğini Popstar Alaturka yarışması birincisi Erhan Yeşil ile yapsa da 2010 yılında bu evliliği de anlaşmalı olarak sonlandırdı. Mine Koşan eserleri ise şu şekilde;

45'likler

Başa Gelen Çekilirmiş / Bana Neden İnanmazsın (İstanbul Plak-1967)[2]
Ezo Gelin Rüyası - Ölüm Haberi / Ninni - Senden Ayrı (İstanbul Plak-1967)
İnce Cumalinin Ağıdı / Beklettin Beni (Türkofon-1967)
Ali'dir Bizim Çağımız / Yeter Allah'ım Yeter (Türkofon-1967)
Yemin / Yalan Mı Oldu (İstanbul Plak-1968)
Gururumla Oynama / İçimdeki Yara (İstanbul Plak-1969)
Dertlerimi Senden Aldım / Bana Öyle Bakma (İstanbul Plak-1969)
Sevemedim Kara Gözlüm / Üç Günlük Dünya (İstanbul Plak-1970)
Bu Benim Alın Yazım / Kurtar Yarab Kurtar Beni (İstanbul Plak-1970)
Yaram Senindir / İstemem Açmasın (İstanbul Plak-1970)
Ali'dir Bizim Çağımız / Yeter Allah'ım Yeter (Alp Plak-1970)
Vicdan Azabı / Yağmur (İstanbul Plak-1971)
Ömrüm Senin Olsun / Muhtacım Temiz Aşka (İstanbul Plak-1971)
Dert Bende / Sevde Gör (İstanbul Plak-1972)
Sevgi Dünyası / Bekletme Gel (Güneş-1973)
Aşk Pınarı / Sev Dedi Gözlerim (Kervan-1973)
Hatıralar İz Bırakır / Kara Vicdanlı (Saba-1974)
Anlatamıyorum / Sensiz Olamam (Saba-1974)
Nerde O Günler / Kalbim Çırpınır (Saba-1974)
Ben Bittim Dert Bitmedi / Sevince Sonu Gelmeli (Saba-1975)
Baharı Bekleyen Kumrular Gibi / Dert Çekmeye Gidiyorum (Atlas-1976)
Ölene Kadar / İkimizin Yerine (Türküola-1980)
Dert Çekmeye Gidiyorum / İçiyorsam Sebebi Var (Türküola-1980)

Mine Koşan Kimdir? Mine Koşan Kaç Yaşında?

Albümler

Yağmur (1974)
Mine Koşan 1 (1975)
Mine Koşan 2 (1975)
Mine Koşan 3 (1976)
Belki Hayat Bizimdir (1977)
Aşkın Şartı (1978)
Aşk Pınarı (1978)
Dert Çekmeye Gidiyorum (1978)
Kahire’de (1979)
Ayrılık Çeşmesi (1980)
Neden (1980)
Mutluluk Diye (1981)
Yakında Geleceğim (1981)
Bana Onu Anlatın (1982)
Sevenin Kıymeti (1982)
Mazi Unutulur Mu (1984)
Unutma E Mi (1985)
Seviyorum (1987)
Böyle Ayrılık Olmaz (1990)
Adım Gibi Biliyorum (1991)
Şaka Yaptım (1992)
Kopamayız Biz (1993)
Yesin Onu Ninesi (1994)
Sevgi Yağmurları (1995)
Mine Koşan 97 (1997)
Gökkuşağı Can Yarası (2000)
Hangimiz Vefasız (2000)
Gurbet (2003)
Dört Mevsim (2009)

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