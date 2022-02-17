Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında adaylık yarışı: Her ay anket yaptırıyor adaylık düşüncesi var

Ertuğrul Özkök ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında geçen bir diyalog CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun tansiyonunu düşürecek cinsten.'KAFASINDA ADAYLIK VAR'Gazeteci Ertuğrul Özkök, bir tv kanalında yayınlanan programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile olan görüşmesini anlattı. Özkök, İmamoğlu için 'Açık vermiyor ama bence kafasında adaylık düşüncesi var' dedi.'HER AY ANKET YAPTIRIYOR FLORYA'DA EKİP KURDU'Özkök'ün açıklamaları bununla da kalmadı. Ertuğrul Özkök, İmamoğlu'nun her ay anket yaptırdığını, Anadolu'dan kendisine bilgiler geldiğini, Florya'da bir ekip kurduğunu ve anketler üzerine çalıştıklarını belirtti.BEN GENEL BAŞKANIM, O BELEDİYE BAŞKANIİmamoğlu'na cephe açan Kılıçdaroğlu, 2023 yolunda kendisine rakip istemiyor. CHP lideri, 'İstanbul'u kaybederiz' bahanesi altında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2023 için aday olmamasını ve belediyede görevine devam etmesini istiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları üzerine yaptığı konuşmada 'İmamoğlu ile aramızda bir rekabet yok, ben genel başkanım, o İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' demişti.