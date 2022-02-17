Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masasına İmamoğlu'ndan misilleme! Kendi 4'lü masasını kurdu...
2023 seçimleri yaklaşırken Kılıçdaroğlu adaylığını pekiştirmek adına 6'lı masayı topladı, İmamoğlu'na karşı ittifak hamlesini yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu'nun hamlesine muhalefet cephesinden 2023 için en büyük rakibi olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan misilleme geldi. İmamoğlu, medya operasyonlarıyla bilinen Ertuğrul Özkök, Aytunç Erkin ve Soner Yalçın'ı toplayarak kendi masasını kurdu, Kılıçdaroğlu'na karşı medya ayağını konsolide etti.
6 partinin lideri, 2023 seçimleri için adaylığa soyunan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde "güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması" kapsamında Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi.
Sır görüşmeye ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, masada 2023 seçimlerinin ve adaylık tartışmalarının olduğu kuşkusuz.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan seçim çalışmalarına hız verirken, parti içindeki en büyük takibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da misillemesini yaptı.
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 6'lı ahlatlıbel zirvesine nispetle kendi cephesini topladı. Masada operasyoncu gazeteciler Ertuğrul Özkök, Aytunç Erkin ve Soner Yalçın vardı.
Ertuğrul Özkök, bolca İmamoğlu güzellemesi yaptığı köşesinde yemeğe ilişkin notlar paylaştı. Özkök'ün yazısından dikkat çeken kısımlar şöyle:
"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile böyle bir sohbeti son defa Beylikdüzü'nde yapmıştım.
O sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı.
Çok güzel ve sıcak fotoğraflar çekmiştik.
O günden sonra başka bazı yerlerde karşılaştık ama hepsi ya bir davet, ya büyük bir yemekteydi.
ALTILI MASADAN SONRA İLK SOHBET
Dün akşam Etiler'de bir kebapçıda bir araya geldik. Baş başa sayılabilecek küçükten de küçük bir grup diyebilirsiniz.
Ben kravatsızdım, başkan da gelir gelmez kravatını attı ve eldivensiz, önyargısız güzel bir sohbet yaptık.
Tabii bu yemek Ankara'da yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine damga vurabilecek altılı buluşmanın ertesine rastladığı için bir gazeteci için de şans sayılabilirdi.
Önce biraz yemeğin havasını anlatayım.
İMAMOĞLU SANKİ RAHATLAMIŞ GİBİ
İmamoğlu çok rahat bir havada görünüyor. Her zamanki gibi kendinden emin. Çok rahat konuşuyor ama ağzından kritik bir tartışmaya yol açacak tek kelime kaçırmıyor.
Açık bir insan.
Belediye başkanı olduğundan beri yaşadıklarını çok insani bir üslupla anlatıyor.
HERKESİN MERAK ETTİĞİ İLK SORU
Tabii herkesin merak ettiği ilk soru şu:
Cumhurbaşkanlığı için kendini aday olarak görüyor mu?
Tek kelime etmiyor. Bu işi çok istediğine dair hiçbir işaret vermiyor.
KEMALCİLER VE EKREMCİLER'İN MEDYA SAVAŞI
2023 için birbirlerine karşı yoğun bir savaş veren Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun en büyük çatışma alanı medya. Her iki isim de yandaş gazetecilerini konsolide ederek seçimlere medya desteğiyle birlikte girmek istiyor. Fondaş medya cephesinde de saflar netleşirken medya savaşı her geçen gün daha da kızışıyor.