Kılıçdaroğlu'nun 6'lı masasına İmamoğlu'ndan misilleme! Kendi 4'lü masasını kurdu...

6 partinin lideri, 2023 seçimleri için adaylığa soyunan Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde "güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması" kapsamında Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Tesisleri'nde bir araya geldi.Sır görüşmeye ilişkin detaylı bilgi paylaşılmazken, masada 2023 seçimlerinin ve adaylık tartışmalarının olduğu kuşkusuz.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir yandan seçim çalışmalarına hız verirken, parti içindeki en büyük takibi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da misillemesini yaptı.İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun 6'lı ahlatlıbel zirvesine nispetle kendi cephesini topladı. Masada operasyoncu gazeteciler Ertuğrul Özkök, Aytunç Erkin ve Soner Yalçın vardı.Ertuğrul Özkök, bolca İmamoğlu güzellemesi yaptığı köşesinde yemeğe ilişkin notlar paylaştı. Özkök'ün yazısından dikkat çeken kısımlar şöyle:"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile böyle bir sohbeti son defa Beylikdüzü'nde yapmıştım.O sırada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı.Çok güzel ve sıcak fotoğraflar çekmiştik.O günden sonra başka bazı yerlerde karşılaştık ama hepsi ya bir davet, ya büyük bir yemekteydi.ALTILI MASADAN SONRA İLK SOHBETDün akşam Etiler'de bir kebapçıda bir araya geldik. Baş başa sayılabilecek küçükten de küçük bir grup diyebilirsiniz.Ben kravatsızdım, başkan da gelir gelmez kravatını attı ve eldivensiz, önyargısız güzel bir sohbet yaptık.Tabii bu yemek Ankara'da yapılan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine damga vurabilecek altılı buluşmanın ertesine rastladığı için bir gazeteci için de şans sayılabilirdi.Önce biraz yemeğin havasını anlatayım.İMAMOĞLU SANKİ RAHATLAMIŞ GİBİİmamoğlu çok rahat bir havada görünüyor. Her zamanki gibi kendinden emin. Çok rahat konuşuyor ama ağzından kritik bir tartışmaya yol açacak tek kelime kaçırmıyor.Açık bir insan.Belediye başkanı olduğundan beri yaşadıklarını çok insani bir üslupla anlatıyor.HERKESİN MERAK ETTİĞİ İLK SORUTabii herkesin merak ettiği ilk soru şu:Cumhurbaşkanlığı için kendini aday olarak görüyor mu?Tek kelime etmiyor. Bu işi çok istediğine dair hiçbir işaret vermiyor.KEMALCİLER VE EKREMCİLER'İN MEDYA SAVAŞI2023 için birbirlerine karşı yoğun bir savaş veren Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun en büyük çatışma alanı medya. Her iki isim de yandaş gazetecilerini konsolide ederek seçimlere medya desteğiyle birlikte girmek istiyor. Fondaş medya cephesinde de saflar netleşirken medya savaşı her geçen gün daha da kızışıyor.