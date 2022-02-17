Doğalgaz Yardımı Başvurusu Başladı Mı? Devlet Doğalgaz Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Doğalgaz Yardımı Başvuruları Başladı Mı?



Doğalgaz Fatura Yardımı Başvuruları Nasıl Yapılır?



Doğalgaz yardımı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Ödemelerin gerçekleşmesini bekleyen birçok vatandaş konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada doğal gaz yardımı ile ilgili bilgiler verildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını takip edebilirsiniz.Doğalgaz yardımı başvuruları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak destek ödemesinden faydalanmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından yapılan açıklamada destek ödemesinin başvuru tarihleri ile ilgili açıklama yapıldı. Konuyla ilgili detayları belirten Bakan Derya Yanık "Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız. Hangi başlıkta sosyal yardım yararlanıcısı olacağını belirleyeceğiz vatandaşlarımızın. Şöyle bir algı alıştırma peşindeler, oy peşinde diye fakat biz herkese bu desteği vereceğiz. Şuanda 48 ayrı başlıkta vatandaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bunların her birinin standartları belli. Bunda çok iddialıyız. Sadece bu dönemle alakalı değil, biz AKP iktidarı olarak sosyal devletin gereği olan her türlü adımı atıyoruz. Sosyal devlet olmak sadece yoksulluk ve sadece ileri derecede ağır yoksulluğun giderilmesi değildir. Sosyal devlet dezavantajlı grupların dezavantajlarını gidermek ve eşit bir düzlem sağlamaktadır. Engelliler, engelliğin dezavantajı vardır zaten, dolayısıyla biz onun çevreye uyumunu sağlaması için ihtiyaç duyduğu desteği sağlıyoruz. Eğer bir bakım gerekiyorsa onu destekliyoruz. Engelli vatandaşları diğer vatandaşlarla eşitlemek bizim için önemli.” İfadelerini kullandı.Bakan Derya Yanık tarafından doğalgaz yardımı ile ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.sorusu bu kapsamda odlukça aratılıyor. Destek ödemesi için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden kimlik bilgileri ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler. Konuyla ilgili olarak başvuru tarihlerinin başlayacağı zaman ilgiyle bekleniyor.vebaşladı mı sorularına sizler için cevap verdik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.