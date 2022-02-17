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Dev kütle Türkiye'ye yaklaşıyor!

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde dev bir toz bulutunun Türkiye'ye doğru ilerlediği görüldü. Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında geliştirdiği Sentinel-3 uydularından biri bu görüntülere ulaştı.

Ekleme: 17.02.2022 - 16:17 Güncelleme: 17.02.2022 - 16:24 / Editör: Ozge Selin
Dev kütle Türkiye'ye yaklaşıyor!
Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde dev bir toz bulutunun Türkiye'ye doğru ilerlediği görüldü.

Avrupa Uzay Ajansı'nın Kopernik Programı kapsamında geliştirdiği Sentinel-3 uydularından biri bu görüntülere ulaştı.

Dev kütle Türkiye'ye yaklaşıyor!

İTALYA VE MALTA'YI DA İÇİNE ALIYOR

Görüntüler 15 Şubat 2022'de kayıtlara geçti.Sahra Çölü'nden gelen dev toz bulutunun Akdeniz'i geçerken İtalya'nın güneyini ve Malta'yı içine aldığı anlaşılıyor.

TÜRKİYE VE KIBRIS'A ULAŞACAK

Toz kütlesinin Yunanistan'ı birkaç gün boyunca etkisi altına alacağı ve daha sonra Türkiye'yle Kıbrıs'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl toz kütlesinin Türkiye'nin bazı bölgelerinde çamur şeklinde yağacağı bildirilmişti.

Bulut şu anda aerosollerin yoğunluğunu değerlendirerek hava kalitesini ölçen Kopernik Atmosfer İzleme Servisi tarafından aktif olarak takip ediliyor.
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