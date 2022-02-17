Bugün Hangi Maçlar Var? 17 Şubat Maç Programı
Bu akşam evinde maç keyfi yapmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalara başladı. Konu kapsamında en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? 17 Şubat hangi maçlar var? 17 Şubat maç programı nasıl? İşte merak edilenler...
17 Şubat maç programı futbolsever birçok kişi tarafından aratılıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var ve bu akşam hangi maçlar oynanacak soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak tuttukları takımın maçlarını takip eden taraftarlar bir yandan da La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS liglerinin maçları hakkında araştırmalara başladı. Akşam evde ayaklarını uzatıp maç keyfi yapmak isteyenler maç programını yakından takip ediyor. Bugün hangi maçlar var ve 17 Şubat maç programı için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
17 Şubat Hangi Maçlar Var?
17 Şubat maç programı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu akşam hangi maçlar oynanacak sorusu yer aldı. Süper Lig devam ederken bir yandan da da La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi gibi ligler takip ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren konuyla ilgili detaylar araştırılmaya başladı. 17 Şubat hangi maçlar var sorusu için cevaplar şu şekilde sıralanabilir;
14:30 Bandırmaspor – Manisa FK Spor Toto 1. Lig TRT Türk, Bein Max 2
14:30 Ümraniyespor – Adanaspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Max 1
17:00 BB Erzurumspor – Eyüpspor Spor Toto 1. Lig TRT Spor, Bein Max 1
18:00 Domzale – O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
18:00 Domzale – O. Ljubljana Slovenya 1. Ligi Bilyoner TV
20:45 Barcelona – Napoli UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen, CBC Sports
20:45 B.Dortmund – Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen
20:45 Sheriff Tiraspol – Braga UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen
20:45 Zenit – Real Betis UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen
20:45 Fenerbahçe – Slavia Prag UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Exxen, CBC Sports
20:45 Midtjylland – PAOK UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32
20:45 PSV – Maccabi Tel Aviv UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Exxen 20:45 Rapid Wien – Vitesse UEFA Avrupa Konferans Ligi Exxen
23:00 Atalanta – Olympiakos UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen
23:00 Porto – Lazio UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen
23:00 Leipzig – Real Sociedad UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen
23:00 Sevilla – Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi Son 32 Exxen
23:00 Celtic – Bodo Glimt UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Exxen
23:00 Leicester City – Randers UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Yayın Yok
23:00 Marsilya – Karabağ UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 CBC Sports
23:00 Sparta Prag – Partizan UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 32 Yayın Yok
17 Şubat maç programı ve bu akşam hangi maçlar var sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.