Çin Mantısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Çin Mantısı Tarifi

Çin Mantısı İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?

Çin Mantısı Nasıl Yapılır?

Çin Mantısı Kaç Kalori?



Uzakdoğu mutfağının en sevilen tarifleri arasında yer alan Çin Mantısı ülkemizde de oldukça tercih ediliyor. Türkiye’de giderek popülerliğini arttırması nedeniylevesık sık aratılıyor. Birçok farklı yöntemle pişirebilme özelliğine sahip olan bu tarif uğraştırıcı olarak düşünülse de gerekli adımlar takip edilirse kolaylıkla evde yapılabilir. Çok daha ekonomik ve taze bir şekilde evde yapılabilecek bu tarif için araştırmalar başladı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Çin Mantısı için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ülkemizde oldukça popüler hale gelen Çin mantısı hakkında araştırmalar başladı. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi yer alıyor.İşteHamuru için:2 Su bardağı un1/2 su bardağı ılık suTuzİç harcı için:200 gr kıyma1 sap pırasa4 adet mantar1 adet kuru soğan2 diş sarımsak1 yemek kaşığı soya sosu1 yemek kaşığı susam5 yemek kaşığı worcestershire sos1/2 çay kaşığı toz zencefil1 tatlı kaşığı buğday nişastasıTuz (soya sosu olduğu için tuzu az miktarda ekleyin)KarabiberKızartmak için:Zeytinyağı1.5 su bardağı et suyuÇin mantısı tarifi birçok kişi tarafından aratılıyor. Gerekli malzemeler alındıysasorusu yer alıyor. Çin Mantısı için ilk olarak derin bir kabın içine un ve tuzu alın. Ardından soğuk suyu yavaşça ekleyin. Ardından pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. İç harç için pırasa, mantar, soğan ve sarımsakları temizleyin. Ardından mutfak robotuyla iyice çekin. Kıyma ile soğan ve sarımsakları karıştırın. Dinlendirdiğiniz hamura ceviz büyüklüğünde parçalar alarak merdane ile açın. Su bardağının ağzı ile hamur üzerinde yuvarlaklar oluşturun. Hamurların ortasında bir tatlı kaşığı kadar kıymalı harçtan koyun. Hamurun kenarlarını su ile hafifçe nemlendirin. Hamuru ikiye katlayın. Diğer taraftan da ufak ufak katlayın. Ve yapıştırın. Ardından tavanın içerisine zeytinyağını ekleyerek kızmasını bekleyin. Mantıları atarak hafifçe kızartın. Sıcak suyun içine et suyu koyarak kapağını kapatın. Suyu çekilene kadar pişirmeye devam edin. Ardından ocaktan alarak servis edin. Çin Mantısını servis ederken sirke, soya, susam yağı, sarımsak ve taze soğanlarla sos hazırlayabilirsiniz. Çin mantınızı afiyetle tüketebilirsiniz.değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Diyet yapanlar ve kilo vermek isteyenler Çin mantısı kaç kalori sorusuna cevap aramaya başladı. Bu tarifin 100 gramında yaklaşık 137 kalori bulunmaktadır. 1 porsiyon Çin mantısı ise 411 kaloridir.