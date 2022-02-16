Çin Mantısı Nasıl Yapılır? Evde Kolay Çin Mantısı Tarifi
Çin mantısı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında Çin mantısı nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, Çin mantısı nasıl yapılır? Çin Mantısı kaç kalori? Evde kolay Çin mantısı nasıl yapılır? İşte detaylar...
Uzakdoğu mutfağının en sevilen tarifleri arasında yer alan Çin Mantısı ülkemizde de oldukça tercih ediliyor. Türkiye’de giderek popülerliğini arttırması nedeniyle Çin mantısı nasıl yapılır ve Çin mantısı püf noktaları sık sık aratılıyor. Birçok farklı yöntemle pişirebilme özelliğine sahip olan bu tarif uğraştırıcı olarak düşünülse de gerekli adımlar takip edilirse kolaylıkla evde yapılabilir. Çok daha ekonomik ve taze bir şekilde evde yapılabilecek bu tarif için araştırmalar başladı. Evde kolay Çin mantısı tarifi nasıl yapılır ve Çin mantısı kaç kalori sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Çin Mantısı İçin Gerekli Malzemeler Nelerdir?
Çin Mantısı için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ülkemizde oldukça popüler hale gelen Çin mantısı hakkında araştırmalar başladı. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi yer alıyor. İşte Çin mantısı için gerekli malzemeler;
Hamuru için:
2 Su bardağı un
1/2 su bardağı ılık su
Tuz
İç harcı için:
200 gr kıyma
1 sap pırasa
4 adet mantar
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 yemek kaşığı soya sosu
1 yemek kaşığı susam
5 yemek kaşığı worcestershire sos
1/2 çay kaşığı toz zencefil
1 tatlı kaşığı buğday nişastası
Tuz (soya sosu olduğu için tuzu az miktarda ekleyin)
Karabiber
Kızartmak için:
Zeytinyağı
1.5 su bardağı et suyu
Çin Mantısı Nasıl Yapılır?
Çin mantısı tarifi birçok kişi tarafından aratılıyor. Gerekli malzemeler alındıysa Çin Mantısı nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Çin Mantısı için ilk olarak derin bir kabın içine un ve tuzu alın. Ardından soğuk suyu yavaşça ekleyin. Ardından pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin. İç harç için pırasa, mantar, soğan ve sarımsakları temizleyin. Ardından mutfak robotuyla iyice çekin. Kıyma ile soğan ve sarımsakları karıştırın. Dinlendirdiğiniz hamura ceviz büyüklüğünde parçalar alarak merdane ile açın. Su bardağının ağzı ile hamur üzerinde yuvarlaklar oluşturun. Hamurların ortasında bir tatlı kaşığı kadar kıymalı harçtan koyun. Hamurun kenarlarını su ile hafifçe nemlendirin. Hamuru ikiye katlayın. Diğer taraftan da ufak ufak katlayın. Ve yapıştırın. Ardından tavanın içerisine zeytinyağını ekleyerek kızmasını bekleyin. Mantıları atarak hafifçe kızartın. Sıcak suyun içine et suyu koyarak kapağını kapatın. Suyu çekilene kadar pişirmeye devam edin. Ardından ocaktan alarak servis edin. Çin Mantısını servis ederken sirke, soya, susam yağı, sarımsak ve taze soğanlarla sos hazırlayabilirsiniz. Çin mantınızı afiyetle tüketebilirsiniz.
Çin Mantısı Kaç Kalori?
Çin mantısı kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Diyet yapanlar ve kilo vermek isteyenler Çin mantısı kaç kalori sorusuna cevap aramaya başladı. Bu tarifin 100 gramında yaklaşık 137 kalori bulunmaktadır. 1 porsiyon Çin mantısı ise 411 kaloridir.