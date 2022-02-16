Baba Dizisi Fazilet Kimdir? Ayda Aksel Kimdir?

Ayda Aksel Kimdir?



Baba dizisinin dün akşam ekranlarda yayınlanmasıyla izleyiciler birçok karakteri merak etti. Dizide özellikle Fazilet Saruhanlı karakterini canlandıran Ayda Aksel dikkat çekiyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Ayda Aksel’in birçok yapımda yer alması nedeniyle çoğu kişi ünlü ve başarılı oyuncuyu tanıyor. Baba dizisinde farklı bir karakterle karşımıza çıkan Ayda Aksel Fazilet Saruhanlı karakterine hayat veriyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Dün akşam Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi büyük ilgi gördü. Bu dizide Fazilet Saruhanlı karakterine hayat veren Ayda Aksel birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Ayda Aksel 31 Ekim 1962 doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Reklam filmlerinde seslendirme yaparak iş hayatına atılan Aksel Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde kadrolu olarak 15 yıl görev yapmıştır. İnşaat mühendisi Haluk Semi Yüngül ile evlendikten kısa bir süre sonra boşanmıştır. Elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile evlendikten sonra eşi 210 yılında hayata veda etti. Leyla ve Efe isminde iki çocuğa sahiptir.İşte Ayda Aksel dizileri ve filmleri;FilmlerMucize 2: Aşk - 2019Hayat Öpücüğü - 2015Mandıra Filozofu - 2014Aşk Kırmızı - 2013Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011Bir Avuç Deniz - 2011Aşk Tesadüfleri Sever - 2011Kars Öyküleri - 2010Sınav - 2006Halk Düşmanı - 2004Kaçıklık Diploması - 1998Cumhuriyet - 1998Bir Erkeğin Anatomisi – 1996TV DizileriBaba - 2022- (Fazilet Saruhanlı)Hercai - 2019-2021 (Azize Aslanbey)Gülperi - 2018 (Ayten)Dudullu Postası - 2018 (Emine)Tutsak - 2017 (Leman Gürhan)Poyraz Karayel - 2016-2017 (Nevra Saygıner)Kördüğüm - 2016Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012-2015 (Serpil Yılmaz)Yalancı Bahar - 2011Gönülçelen - 2010-2011Esir Kalpler - 2006Hatırla Sevgili - 2006 (Selma Gürsoy)Adı Aşk Olsun - 2004Kıvılcım - 1999Kurtuluş - 1994 (Halide Edib)Yıldızlar Gece Büyür - 1991Yaprak Dökümü - 1988Üç İstanbul - 1983 (Belkıs)Tiyatro OyunlarıOmuzumdaki Melek : Stephan Levi - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007Yarım Bardak Su : Tarık Ginersel - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004Ölümüne Suçlu : Richard Harris - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002Özel Hayatlar : Noel Coward - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000Karşı Penceredeki Kadın : Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu - 1998Ben Anadolu : Güngör Dilmen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997Gizli Oturum : Jean Paul Sartre - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993Yedi Kadın : Barbara Schottenfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991Budala : Fyodor DostoyevskiSimon Gray - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990Yangın Yerinde Orkideler : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989Tohum ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986Gergedan : Eugene İonesc - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986Cadıların Macbethi : William Shakespeare'den Uyarlayan Müge Gürman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986Ah Şu Gençler : Turgut Özakman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985Sevgili Doktor : Neil Simon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984Düşüş : Nahid Sırrı ÖrikKemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983Yoklar Dağındaki Kar : Mümtaz Zeki Taşkın - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980