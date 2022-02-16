Baba Dizisi Fazilet Kimdir? Ayda Aksel Kimdir?
Ayda Aksel dün gece yayınlanan Baba dizisiyle birçok kişinin ilgisini çekti. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ayda Aksel kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Ayda Aksel kimdir? Ayda Aksel kaç yaşında? Ayda Aksel filmleri neler? İşte detaylar...
Baba dizisinin dün akşam ekranlarda yayınlanmasıyla izleyiciler birçok karakteri merak etti. Dizide özellikle Fazilet Saruhanlı karakterini canlandıran Ayda Aksel dikkat çekiyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ayda Aksel kimdir ve Ayda Aksel kaç yaşında soruları yer aldı. Ayda Aksel’in birçok yapımda yer alması nedeniyle çoğu kişi ünlü ve başarılı oyuncuyu tanıyor. Baba dizisinde farklı bir karakterle karşımıza çıkan Ayda Aksel Fazilet Saruhanlı karakterine hayat veriyor. Baba dizisi Fazilet kimdir ve Ayda Aksel kimdir sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Ayda Aksel Kimdir?
Dün akşam Show TV ekranlarında yayınlanan Baba dizisi büyük ilgi gördü. Bu dizide Fazilet Saruhanlı karakterine hayat veren Ayda Aksel birçok kişi tarafından merak edildi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ayda Aksel kimdir sorusu yer alıyor. Ayda Aksel 31 Ekim 1962 doğumludur. Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Reklam filmlerinde seslendirme yaparak iş hayatına atılan Aksel Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nde kadrolu olarak 15 yıl görev yapmıştır. İnşaat mühendisi Haluk Semi Yüngül ile evlendikten kısa bir süre sonra boşanmıştır. Elektrik teknisyeni Atilla Akıncıoğlu ile evlendikten sonra eşi 210 yılında hayata veda etti. Leyla ve Efe isminde iki çocuğa sahiptir.İşte Ayda Aksel dizileri ve filmleri;
Filmler
Mucize 2: Aşk - 2019
Hayat Öpücüğü - 2015
Mandıra Filozofu - 2014
Aşk Kırmızı - 2013
Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm - 2011
Bir Avuç Deniz - 2011
Aşk Tesadüfleri Sever - 2011
Kars Öyküleri - 2010
Sınav - 2006
Halk Düşmanı - 2004
Kaçıklık Diploması - 1998
Cumhuriyet - 1998
Bir Erkeğin Anatomisi – 1996
TV Dizileri
Baba - 2022- (Fazilet Saruhanlı)
Hercai - 2019-2021 (Azize Aslanbey)
Gülperi - 2018 (Ayten)
Dudullu Postası - 2018 (Emine)
Tutsak - 2017 (Leman Gürhan)
Poyraz Karayel - 2016-2017 (Nevra Saygıner)
Kördüğüm - 2016
Zengin Kız Fakir Oğlan - 2012-2015 (Serpil Yılmaz)
Yalancı Bahar - 2011
Gönülçelen - 2010-2011
Esir Kalpler - 2006
Hatırla Sevgili - 2006 (Selma Gürsoy)
Adı Aşk Olsun - 2004
Kıvılcım - 1999
Kurtuluş - 1994 (Halide Edib)
Yıldızlar Gece Büyür - 1991
Yaprak Dökümü - 1988
Üç İstanbul - 1983 (Belkıs)
Tiyatro Oyunları
Omuzumdaki Melek : Stephan Levi - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2007
Yarım Bardak Su : Tarık Ginersel - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2004
Ölümüne Suçlu : Richard Harris - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002
Özel Hayatlar : Noel Coward - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000
Karşı Penceredeki Kadın : Yavuz Özkan - Sadri Alışık Tiyatrosu - 1998
Ben Anadolu : Güngör Dilmen - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1997
Gizli Oturum : Jean Paul Sartre - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1993
Yedi Kadın : Barbara Schottenfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1992
Fırtına : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1991
Budala : Fyodor DostoyevskiSimon Gray - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1990
Yangın Yerinde Orkideler : Memet Baydur - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1989
Tohum ve Toprak : Orhan Asena - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Gergedan : Eugene İonesc - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Cadıların Macbethi : William Shakespeare'den Uyarlayan Müge Gürman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1986
Ah Şu Gençler : Turgut Özakman - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
Sevgili Doktor : Neil Simon - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Düşüş : Nahid Sırrı ÖrikKemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1983
Yoklar Dağındaki Kar : Mümtaz Zeki Taşkın - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1981
Truva Savaşı Olmayacak : Jean Giraudoux - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1980