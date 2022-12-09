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Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan'a Afrikalı çocuktan anlamlı hediye! Kürsüde buğday destesini eline alarak dünyaya seslendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forumu organizasyonuna katıldı. Erdoğan, burada önemli bir konuşma yaptı, dünyaya net mesajlar verdi. Erdoğan, kürsüye çıkarken Afrikalı bir çocuk Erdoğan'a buğday verdi. Erdoğan, çocuğu yanağından öperek buğday destesini aldı.

Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan'a Afrikalı çocuktan anlamlı hediye! Kürsüde buğday destesini eline alarak dünyaya seslendi
Ekleme: 9.12.2022 - 13:38 Güncelleme: 9.12.2022 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan'a Afrikalı çocuktan anlamlı hediye! Kürsüde buğday destesini eline alarak dünyaya seslendi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası başlayan tahıl krizini diplomatik çabaları ile olumlu sonuçlandırmıştı. Tahıl koridoru anlaşmasında çıkan ikinci krizi de bizzat Başkan Erdoğan ikili temaslar ile çözmüştü. Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl koridoru ile dünyaya sunulan buğdayın gelişmemiş ülkelere gönderilmemesine tepki göstermişti. Bugün, TRT World Forum sırasında Başkan Erdoğan'a anlamlı bir hediye verildi. Erdoğan'a, Afrikalı bir çocuk buğday destesi verdi. Erdoğan, çocuğa yanağından öperek teşekkür etti.

TAHIL KRİZİNİ ÇÖZEN ERDOĞAN'A ANLAMLI HEDİYE

Başkan Erdoğan, TRT World Forum'a katıldı. Erdoğan, sahneye çıktığı sırada Afrikalı bir çocuk elindeki buğday destesini Başkan Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan, çocuğun yanağından öptü ve teşekkür etti.

Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan'a Afrikalı çocuktan anlamlı hediye! Kürsüde buğday destesini eline alarak dünyaya seslendi

KÜRSÜDE O BUĞDAY İLE KONUŞTU

Başkan Erdoğan, buğday destesini alarak önce kürsüye koydu. Tahıl krizi sorunu ile ilgli mesajları verirken ise buğday destesini havaya kaldırdı ve konuşmasını böyle sürdürdü.

DÜNYAYA TAHIL KRİZİ MESAJI

Başkan Erdoğan konuşmasında tahıl krizi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

Ukrayna ve Rusya'dan tahıl başta olmak üzere kritik ürünlerin sevkiyatının durması küresel çapta bir gıda krizine neden olmuştur. Şu buğdayın tanesinde çok şeyler var. Bir buğday tanesi yüz binlerce buğdayı üretiyor. Buğday o denli farklı bir nimet. Şair bunu güzel anlatıyor ama burada bu şiir okuduğum zaman anlamakta, tercüme etmekte zorluk çekenler olabilir. Bu nedenle ben kısa bir şekilde anlatmış oldum. Pazar günü Putin ve Zelenski ile görüşmelerim olacak. Bu tahıl koridorunu daha da güçlendirelim. Öncelikle az gelişmiş ülkelere bu tahıl koridorundan bunları gönderelim. Türkiye krizin değil çözümün safında duruyor.

NE OLMUŞTU?

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası dünyanın tahıl yükünü çeken iki ülkeden gemiler hareket edemedi. Dünyanın buğdaya ulaşımı dururken, gıda krizi küresle çapta patlak verdi. Başkan Erdoğan hızla devreye girerek iki ülke ile temaslar kurdu. Putin ve Zelenski ile yapılan ikili görüşmeler sonuç verdi ve Türkiye'nin kontrolünde tahıl koridoru açıldı. Bu koridor ile ilgili anlaşmada çıkan krizi yine Başkan Erdoğan ikili ilişkiler ile çözdü.

Tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan'a Afrikalı çocuktan anlamlı hediye! Kürsüde buğday destesini eline alarak dünyaya seslendi
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