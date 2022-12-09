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Sedat Doğan ile davası sonuçlandı!

Ünlü şarkıcı Işın Karaca'nın, 2013'te boşandığı Sedat Doğan ile davası sonuçlandı. Işın Karaca, 9 yıl önce olaylı bir şekilde boşandığı Sedat Doğan'ın Brezilya'da hırsızlıktan tutuklandıktan sonra kızları Mia'nın kendi soyadını alması için açtığı davayı kazandı.

Ekleme: 9.12.2022 - 09:24 Güncelleme: 9.12.2022 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
Sedat Doğan ile davası sonuçlandı!
Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesin sahip olan Işın Karaca, 2010 yılında Sedat Doğan ile nikah masasına oturdu. Evliliklerinden Mia adını verdikleri bir kızları olan çift, 2013 yılında olaylı bir şekilde boşandı.

Boşandıktan sonra Doğan'ın Brezilya'da hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığını öğrenen Karaca, kızına kendi soyadını vermek için dava açtı. Şarkıcı, emsal teşkil eden davayı kazandı.

"MİA BÜYÜKKARACA, SENİ KORUMAYA YEMİN ETMİŞTİM"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda davayı kazandığının müjdesini veren Işın Karaca, şu ifadeleri kullandı:

"Ama bugünün müjdesi Mia için... Emsal teşkil eden soyisim davamız nihai sona geldi. Bu davalar sürecinde yanımızda olan tüm gerçek dostlarıma teşekkür ederim. Bu davalar sürecinde içimizdeki adalet terazisi hep ön plandaydı. Hak aramak, aramamak insan oğlu için... Mia Büyükkaraca... Seni ömrüm boyunca korumaya yemin etmiştim. Yeminim hep geçerli"

Işın Karaca'nın Soner Kıvanç ile evliliğinden de Erda Kıvanç adında bir oğlu var.


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