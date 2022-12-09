Sedat Doğan ile davası sonuçlandı!

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesin sahip olan Işın Karaca, 2010 yılında Sedat Doğan ile nikah masasına oturdu. Evliliklerinden Mia adını verdikleri bir kızları olan çift, 2013 yılında olaylı bir şekilde boşandı.Boşandıktan sonra Doğan'ın Brezilya'da hırsızlık suçlamasıyla tutuklandığını öğrenen Karaca, kızına kendi soyadını vermek için dava açtı. Şarkıcı, emsal teşkil eden davayı kazandı.Instagram hesabından yaptığı paylaşımda davayı kazandığının müjdesini veren Işın Karaca, şu ifadeleri kullandı:Işın Karaca'nın Soner Kıvanç ile evliliğinden de Erda Kıvanç adında bir oğlu var.