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Rusya'da AVM yangını: 1 ölü

Rusya'nın Himki kentideki büyük bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangın sırasında çok sayıda patlama meydana geldi. 1 kişi ise hayatını kaybetti.

Ekleme: 9.12.2022 - 14:14 Güncelleme: 9.12.2022 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
Rusya'da AVM yangını: 1 ölü
Rusya'nın Himki kentindeki büyük bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yangın sırasında patlamalar meydana gelirken, 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Başkent Moskova'ya bağlı Himki kentinin en büyük alışveriş merkezi Mega Himki'de yerel saatle 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alışveriş merkezinde 'OBİ' adlı mağazada başlayan yangına ilk etapta 11 yangın söndürme aracı ve 30 itfaiyeci müdahale etti. Yangın sırasında patlamalar meydana gelirken, ilerleyen saatlerde alevler 18 bin metrekarelik alana yayıldı. Takviye kuvvetlerin de gönderildiği yangında binanın çatı kısmı tamamen yandı. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, ilk bilgilere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

BÜYÜK BİR KISMI KONTROL ALTINA ALINDI

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, yangının büyük bir kısmının kontrol altına alındığı bildirildi. Rusya Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Moskova Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle yayılan dumanın hava kirliliği için risk seviyesine ulaşmadığı, ancak yangın bölgesine mobil kontrol aracı yerleştirilerek hava temizlik seviyesinin sürekli ölçüleceği aktarıldı. Moskova Bölge Savcılığı, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Himki Kent Savcısı Denis Andreev'in olay yerine giderek inceleme yaptığı aktarıldı.


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