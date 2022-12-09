  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,58 - 19,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz

6'lı masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan Meral Akşener, "Diyorum ki 'Tek adayla gitmeliyiz ve bu kişi kazanmalı.' Adını ne koyarsanız, ima falan yok" dedi.

Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz
Ekleme: 9.12.2022 - 12:06 Güncelleme: 9.12.2022 - 12:21 / Editör: Ozge Selin
Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz
Seçime aylar kala siyaset arenasındaki maraton hızlandı..

Ancak muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masada aday belirsizliği yerini koruyor.

Yaklaşık bir yıldır yapılan düzenli toplantılara rağmen 6'lı masada, zaman zaman 'aday adayı' isimleri telaffuz edilse de net bir sonuca ulaşılamadı.

Muhalefette aday üzerinde herhangi bir uzlaşıya varılamazken CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmak için 6'lı masayı ikna etmeye çalışıyor.

Her platformda, kazanabilecek bir kişinin aday olması gerektiğini söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu.

'Tek adayla gitmeliyiz ve bu kişi kazanmalı'
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçebilmenin yolunun kazanmaktan geçtiğini belirtti.

'31 Mart'ta parti olarak fedakarlık yaptık ama masa kurulduktan sonra 'Ben cumhurbaşkanı adayı olmayacağım' diyerek, bir haktan feragat ettim' diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bir tek adayla gitmeliyiz. Ben adaylık düşünsem bunu diyemem. Diyorum ki 'Tek adayla gitmeliyiz ve bu kişiyi kazandırmalıyız, bu kişi kazanmalı.' Adını ne koyarsanız, ima falan yok.'

TRT World Forum 2022'de konuşan Ukrayna lideri Zelenskiy'den Türkiye'ye teşekkür
Terör örgütüne darbe vuruldu: İşte DEAŞ'ın parasını yöneten aile!
Başkan Erdoğan: Pazar günü Putin ve Zelenski ile krizin çözümü için görüşeceğim!
FETÖ'cü Enes Kanter'i New York'taki BM binasına sokan görevlinin işine son verildi
Meral Akşener: Tek adayla gitmeliyiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
Bakan Yanık: Çocuğun istismarı üzerinden siyaset olmaz
Bakan Çavuşoğlu'nun 'Türk azınlık' açıklaması Yunanistan'ı karıştırdı! Dendias'tan skandal sözler
Bakan Nebati açıkladı: Cumhuriyet tarihinin en yüksek sayısı!
Hassas vuruş: ABD karargahının yanıbaşında operasyon
CHP fiyaskosunda yeni perde: Yüzyıl çağrısı değil teslimiyet belgesi
Danışmanları vizyon toplantısına online katılan Kılıçdaroğlu: Milletimiz teknolojiyi de görsün
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili sır fotoğrafın gizemi çözüldü!
FETÖ en büyük davasını kaybetti: Altı milyar dolarlık tazminat talebi reddedildi
FETÖ firarisi Akın İpek’e büyük şok!
Bakan Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması!
Yunan basını hükümeti topa tuttu: Libya ile ilişki kurmayıp Türkiye'nin anlaşmasını baltalaması eleştirildi
MHP'den 'Kürtçe resmi dil olacak' diyen HDP'li Öcalan'a tepki! 'Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde!'
Edirne İstanbul arası hızlı tren müjdesi! Dev projenin ilk etabı 2024'te tamamlanacak
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na fotoğraflı mesaj! 'Bir de bizim soracaklarımızı bekle'
Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Peru'da kuş gribi alarmı: Acil durum ilan edildi

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı! İstanbul dahil birçok il için sağanak ve kar uyarısı: 5 gün boyunca sürecek

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Araç sahiplerine güzel haber: Bir indirim daha yolda

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Binlercesi aynı yerde toplandı: Herkes ne olduğunu merak ediyor

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Twitter'da ikinci ifşa: Gizli kara listeler açığa çıktı

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor