Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı.Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Balkonlardan duman yükseldiği yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye ediliyor.Caddeyi kaplayan yoğun duman, Anadolu Yakası'ndan da görülüyor.AA'nın haberine göre Çırağan Caddesi de polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.Öte yandan yangın çıkan katta tadilat olduğu, üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi.Yaralı bir kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.