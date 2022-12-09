Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı!
Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Korkutan yangına müdahale için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi...
İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde yangın çıktı.
Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Otelde bulunanlar tahliye ediliyor
Balkonlardan duman yükseldiği yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye ediliyor.
Cadde trafiğe kapatıldı
Caddeyi kaplayan yoğun duman, Anadolu Yakası'ndan da görülüyor.
AA'nın haberine göre Çırağan Caddesi de polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.
Yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Öte yandan yangın çıkan katta tadilat olduğu, üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi.
Yaralı bir kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.
Çırağan Caddesi'ndeki Çırağan Palace Kempinski İstanbul'un dördüncü katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Otelde bulunanlar tahliye ediliyor
Balkonlardan duman yükseldiği yangına, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın nedeniyle otelde bulunanlar tahliye ediliyor.
Cadde trafiğe kapatıldı
Caddeyi kaplayan yoğun duman, Anadolu Yakası'ndan da görülüyor.
AA'nın haberine göre Çırağan Caddesi de polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.
Yaralı 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Öte yandan yangın çıkan katta tadilat olduğu, üst katta ise işçilerin kaldığı belirtildi.
Yaralı bir kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.