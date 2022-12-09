ALES sonuçları açıklandı!

Yüksek lisans ve akademik kadroya başvuruda bulunacak adayların tercih ettiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı 2022/3 sonuçları açıklandı.

Yüksek lisans ve akademik kadroya başvuruda bulunacak adayların tercih ettiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı 2022/3 sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek.