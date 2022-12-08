Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor

2023 seçimlerine geri sayım başlarken, muahalefet cephesinde de hareketlilik sürüyor.Son olarak 6'lı masada aday olması beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da kamuoyunda tartışmalara neden olan ABD ve İngiltere ziyareti sonrası yeni bir program belirledi.Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez Almanya'ya giderek bir dizi temaslarda bulunacak.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yurt dışı temaslarının üçüncü ayağı olan Almanya gezisini 14-17 Aralık tarihleri arasında yapacak.Kılıçdaroğlu, Berlin’de üniversiteler ve endüstri kuruluşları ile çevre ve doğayla uyumlu finans şirketlerini ziyaret edecek. Ayrıca uluslararası basın kuruluşlarına yönelik basın toplantısı düzenleyecek.Bu geziye Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Jeremy Rifkin de eşlik edecek. Bu, Rifkin’in katıldığı ilk CHP etkinliği olacak.Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, Rifkin’in yanı sıra CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Parti Meclisi üyesi Yunus Emre de ziyarette hazır bulunacak.