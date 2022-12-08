Karaman'da askeri araç alev aldı: 3 asker yaralı
Devriye görevinden dönen askerlerin bulunduğu araç, sol ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. 3 asker, alev alan araçtan son anda çıkarak kurtuldu.
Karaman'ın Ayrancı Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş timleri, sorumluluk alanlarındaki köylerde devriye görevi yaptıktan sonra saat 01.30 sıralarında dönüşe geçti. Bu sırada uzman çavuş Halil T. yönetimindeki devriye aracının sol ön lastiği patladı.
3 asker yaralandı
Kontrolden çıkan askeri araç, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından yol ortasına devrilerek alev aldı. Halil T. ile astsubay Mehmet B. ve uzman çavuş Ömer Faruk T., araçtan son anda çıkarak yaralı kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yarım saatte söndürüldü
DHA'nın haberine göre yaralı askerler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtaki yangın ise itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
3 asker yaralandı
Kontrolden çıkan askeri araç, önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından yol ortasına devrilerek alev aldı. Halil T. ile astsubay Mehmet B. ve uzman çavuş Ömer Faruk T., araçtan son anda çıkarak yaralı kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yarım saatte söndürüldü
DHA'nın haberine göre yaralı askerler, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçtaki yangın ise itfaiye ekibinin yarım saatlik çalışması sonucu söndürüldü.