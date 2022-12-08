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İzmir'de doğalgaz iletim borusu delindi

İş yerinin bahçesindeki kazı çalışması sırasında, doğalgaz ana iletim hattı hasar gördü. Bu sırada etrafa yayılan gaz kokusu paniğe neden oldu.

Ekleme: 8.12.2022 - 15:08 Güncelleme: 8.12.2022 - 15:14 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de doğalgaz iletim borusu delindi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde panik anları yaşandı.

Organize Sanayi Bölgesinde bulunan iş yerinin bahçesinde kepçeyle kazı çalışması başlatıldı.

Boru hasar gördü, gaz etrafa yayıldı
Bu sırada doğalgaz ana iletim hattı hasar aldı ve delinen borudan sızan gaz etrafa yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, ambulans, polis ve İzmirgaz ekipleri sevk edildi.

İzmir'de doğalgaz iletim borusu delindi

Panik yaşandı
İş yerindeki çalışanlarda, önlem amaçlı hemen tahliye edilirken, sızan gaz paniğe sebep oldu. Bölgeye gelen ekipler, etrafa yayılan gazı kesmek için çalışma başlattı.

Borudan çıkan gaz ise etrafta yoğun bir koku oluşturdu. Sızan gaz, ekiplerin çalışmalarıyla kesilirken, kimseye zarar gelmemesi herkese rahat bir nefes aldırdı.
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