İmalatta suçüstü yakalandılar

Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kaçak tütün ve kaçak sigara imalatı yapılan üç farklı adrese baskın yaptı.105 kilogram paketlenmiş kaçak tütün, 80 kilo 500 gram kıyılmış kaçak tütün, doldurulmuş kaçak sigaralar, dört sigara sarma makinesi, üç hava kompresörü ve sahte bandroller ele geçirildi. Gözaltına alınan dört kişi '5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet' suçundan adliyeye sevk edildi.