  • USD: 18,62 - 18,65
  • EURO: 19,58 - 19,61
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD PKK’yla kol kola: Suriye'de ortak devriyeye devam

Türkiye, Suriye’nin kuzeyine harekat hazırlığı yaparken ABD de terör örgütü PKK/YPG ile devriyelerin yeniden başladığını duyurdu. Koalisyon güçlerinin Twitter hesabında “Ortağımız SDF’yi (SDG/YPG) ve Kuzeydoğu Suriye halkını destekleme taahhüdümüzü sürdürüyoruz” denildi. ABD’nin Özel Temsilcisi Nicholas Granger da Türkiye’nin harekatına karşı olduklarını açıkladı.

ABD PKK’yla kol kola: Suriye'de ortak devriyeye devam
Ekleme: 8.12.2022 - 09:19 Güncelleme: 8.12.2022 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
ABD PKK’yla kol kola: Suriye'de ortak devriyeye devam
Suriye'nin kuzeyindeki PKK kamplarına yönelik harekat hazırlıkları sürerken, teröristlere helikopter eğitimi veren ABD'den bir adım daha geldi. PKK/YPG ile devriyelerin yeniden başladığını ilan eden ABD, terör örgütüne bir de “yanınızdayız” mesajı gönderdi. ABD'nin komuta ettiği koalisyon güçlerinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Kuzeydoğu Suriye'de birleşik güvenlik devriyeleri yürütmeye devam ediyoruz. DEAŞ etkisinden arınmış, güvenli bir bölge inşa etme çabalarında, ortağımız SDF'yi ve Kuzeydoğu Suriye halkını destekleme taahhüdümüzü sürdürüyoruz” denildi. Uluslararası basına ismini vermeden açıklama yapan üst düzey bir ABD'li yetkili “devriyelerin genişleyeceğini” söyledi. ABD'nin PKK ile ilişkileri yürütmek için atadığı Özel Temsilcisi Nicholas Granger ise ülkesinin, Türkiye'nin askeri harekatına karşı olduğunu açıkladı. Granger, “ABD durumun sakinleşmesini sağlamak için Türkiye ve SDG ile aynı çizgide” dedi. Türkiye'nin bölgede düzenlediği hava harekatlarını “kabul edilemez ve tehlikeli” olarak nitelendiren Granger, askeri operasyonlardan da derin endişe duyduklarını belirtti.

TOW FÜZELERİ GELDİ
Bir yandan ABD'ye “Türkiye'yi durdurun” çağrısı yapan PKK/YPG, diğer yandan terör yığınağına devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre PKK/YPG, El Bab'daki Zuveyyen köyü ile Şeyh İsa köyü bölgesine Tow füzeleri nakletti. Örgüt, Türkiye'nin muhtemel hedefleri arasında bulunan Ayn İsa'ya en az 100, Ayn el-Arab'daki (Kobani) El Çelebiye köyüne ise 30'a yakın terörist gönderdi. Kamışlı'daki Hasda köyüne keskin nişancılar yerleştiren PKK'nın, sınırda görev yapan TSK birliklerini hedef almak istediği de raporlara yansıdı. Türkiye'nin operasyon hedeflerinden olan Tel Rıfat'ta da PKK hareketliliği sürüyor. Örgütün Soğaneke bölgesine 50'şer kişilik 3 grup yerleştirdiği, Hazvan bölgesinde görev yapan TSK birliklerine saldırı için çok namlulu roketatar sevk ettiği de ulaşılan bilgiler arasında. ABD'nin desteğini arkasına alan PKK'nın, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli TSK unsurları ile sivil halka saldırı için Dırbesiye'ye ağır silahlar gönderdiği belirlendi. PKK'nın Türkiye sınırına yakın bir okula silah ve mühimmat takviyesi yaptığı, ayrıca Münbiç'in Muhsenli köyüne çok sayıda mayın tuzaklandığı da raporlarda yer aldı.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Enflasyonu yükselten tüm sebepler geride kaldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den flaş açıklama
Çocuğa istismar iddiasına AK Parti'den sert tepki: Bir saniye beklemeyiz
Haliç'te suyun rengi yeniden kahverengiye döndü
İYİ Partili Başkanın sözleri CHP'li başkanı kızdırdı: 'O eli bizzat ben kırarım'
EYT'de yaş sınırı olacak mı? Bakan Bilgin'den ilk cevap
Tahıl koridoru ile aç kalmaktan kurtulan Avrupa petrol tankeri trafiği nedeniyle Türkiye'yi suçladı
İYİ Partili Ahat Andican bütçe görüşmelerinde sandalyeye ayaklarını uzatıp keyif yaptı
Numan Kurtulmuş'tan EYT ve asgari ücret açıklaması
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması
Tesla ve Mercedes Togg'u örnek aldı: İnternetten satış yapacaklar
İngiliz hükümeti 30 yıl sonra ilk kez bir kömür madeni projesine lisans verdi
Almanya'da darbe operasyonundan yeni detaylar: İnce ince hazırlanmışlar! 'Ölümler olacak'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor
Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor
ABD PKK’yla kol kola: Suriye'de ortak devriyeye devam
ABD'den F-16 açıklaması: Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekliyiz
Ömer Çelik'ten 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasına açıklama: Mağdurun yanında olacağız ve her türlü desteği vereceğiz
HDP vekili Remziye Tosun PKK'lılar için başörtüsünü çıkarıp yere attı!
Öztürk Yılmaz'a yapılan saldırı sonrası HDP'den AK Parti'ye skandal tehdit! 'Darısı Salih Cora'nın başına'
Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor: Tarih belli oldu

Türkiye'den Avrupa'ya uzanıyor: Tarih belli oldu

Bölge bölge uyarı geldi: Sağanak ve kar yağışı!

Bölge bölge uyarı geldi: Sağanak ve kar yağışı!

Büyük indirim geldi! Brent petrol çakıldı: Benzin, motorin dahil akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu?

Büyük indirim geldi! Brent petrol çakıldı: Benzin, motorin dahil akaryakıt fiyatları ne kadar kaç lira oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi: İlçe halkı siparişlere yetişmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaret etti telefonlar kilitlendi: İlçe halkı siparişlere yetişmeye çalışıyor

İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

İstanbulkart'ta yeni dönem: 1 Ocak'ta başlıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor

Strep A bir ülkede daha görüldü: Vaka sayısı artıyor