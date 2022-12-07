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Trabzon'da doktora darp: 2 gözaltı

Trabzon'da hastanenin acil servisinde görevli doktor ve sekreteri darp ettikleri öne sürülen baba-oğul, polis tarafından gözaltına alındı.

Ekleme: 7.12.2022 - 22:08 Güncelleme: 7.12.2022 - 22:12 / Editör: Ozge Selin
Trabzon'da doktora darp: 2 gözaltıFatih Devlet Hastanesi acil servisinde görevli doktor A.K'nin, tedavisinin ardından serum takılması için müşahede alanına yönlendirdiği hasta yakınları olan baba-oğul ile sekreter G.B. arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba T. Ç. ve oğlu D.Ç. ile doktor A.K. ve sekreter G.B. arasında arbede yaşandı. Doktor A.K.'nin baba T. Ç'nin fiili saldırısı sonucu başından darp edildiği öğrenildi. Bu durum üzerine doktor tarafından 'Beyaz kod' verildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, baba ve oğlunu gözaltına aldı.

BU TÜR OLAYLAR HERKESİ YIPRATIYOR

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, hastaneye gelerek doktor A.K'nin durumu hakkında bilgi aldı. Yaşanan olayı kınadıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını belirten Usta, 'Hekimimiz hastayla ilgilendikten sonra serum tedavisi için müşahede alanına yönlendirildi. Daha sonra sekreterimiz de biraz beklemelerini, ardından evrakları alarak müşahede alanına gitmeleri gerektiğini söylemiş. O kişi ise 'Niye bağırıyorsun?' diyerek doktorumuza saldırmış. Ortada herhangi biz kaynaklı bir olay yok. Bazen bu şekilde yaşanan durumlar sağlık çalışanlarımızın motivasyonu bitiriyor, hem de güveni yok ediyor. Şu anki tabloda özellikle bu iki arkadaşımız, sekreterimiz ve hekimimiz psikolojik olarak yıpranmış durumda. Hastane içinde hekimimiz başından ve yüzünden darp edilmiş. Hekimimiz bu durum sonrası biraz gözlem altında durması gerekiyor, 'dedi

Fatih Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Ulusal ise, bu tür olayların tekrarlanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını ama yine de bu tür olaylarla karşılaştıklarını belirtti. Ulusal, 'Biz hastalarımızın iyiliği için uğraşırken sekreterimiz, doktorumuzun böyle bir olayla karşılaşmasını şiddetle kınıyoruz.' dedi.

Öte yandan Acil serviste doktoru darp eden ve hemşire'ye fiili sözlü saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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