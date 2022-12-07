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Mardin'de PKK’ya ağır darbe

Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü PKK’ya yönelik Bagok Dağı kırsalında başlatılan operasyon kapsamında ele geçirilen cephanelik imha edildi.

Ekleme: 7.12.2022 - 11:50 Güncelleme: 7.12.2022 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Mardin'de PKK’ya ağır darbe
İl Jandarma Komutanlığının PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Nusaybin ilçesi kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde, kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette 4 malzeme deposu tespit edildi.

Teröristlerin silah deposu olarak kullandığı bu depolarda yapılan aramalarda 10 kilo patlayıcı madde, 5 adet plastik patlayıcıyla irtibatlandırılmış elektrikli fünye, 1 adet roket başlığına tuzaklanmış EYP, 1 adet roket motoru, 18 adet elektrikli ve mekanik fünye, 5 adet EYP ateşleme anahtarı, 1 adet basma düzeneği, çok miktarda EYP yapımında kullanılan muhtelif malzeme ve elektrik kablosu, 1 adet tabanca şarjörü, 1 adet tablet, 1 adet lazermetre, 1 adet akım ölçer, 1 adet 12 tuşlu uzaktan kumanda ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, depolar ise imha edildi. Jandarmadan yapılan açıklamada Mardin'in terör ve terör örgütünün kalıntılarından tamamen temizlenmesi yönelik bölgedeki operasyonların aralıksız devam edeceği bildirildi.


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