Terminalde Togg rüzgarı

Yaklaşık bir ay boyunca havalimanında sergileneceği öğrenilen Togg'u yakından inceleyerek fotoğraf çeken yolcuların en çok merak attiği konuların başında ise aracın fiyatı oldu. 'Bir otomobilden fazlası' için yola çıkan ve 18 Temmuz 2020 tarihinde inşaatına başlanan Togg Teknoloji Kampüsü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda törenle açılmış, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'un seri üretim bandından inişi de kutlanmıştı. Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı olacak ve 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak olan Togg'u inceleyen yolcular görüşlerini paylaştılar.Almanya'da yaşayan Tunuslu Mohammed Mahjoub, geleceğin elektrikli araçlarda olduğunu belirterek 'Çok fantastik. Çok güzel bir model. İçi de çok modern gözüküyor'dedi. Kız kardeşi Abir Mahjoub ise daha önce böyle bir model görmediğini ifade ederek 'Bun Tunusluyum. Kapılar çok güzel. Çok hoşlandım' diye konuştu.İspanya'dan tatil için İstanbul'a gelen ilkokul öğretmeni David Vil ise 'Ben arabaları severim. Dizaynını çok sevdim. Avrupalı benzerleri ile aynı görünüyor. Çok güzel görünüyor' dedi.Londra'da yaşayan Anessa Ahmed ise nişanlısının Türkiye'de yaşadığını belirterek 'Çok güzel. İçerisini görmedim ama fütüristik görünüyor. Nişanlım Türkiye'de. İleride Türkiye'ye yerleşmeyi düşünüyorum. Belki geldiğimde kullanabilirim' diye konuştu.Hollanda'da yaşayan ve sık sık Türkiye'ye gelip gittiğini söyleyen Muharrem Uğurlu ise '4-5 yıldır elektrikli araba kullanıyorum. Birçok modelini kullandım oğlumla beraber. Hastasıyız elektriki arabaların. Tesla'da gözümüzü açtık. Şu anda Türikye'de iki tane daha aldık. TOGG'u da bekliyoruz. Arabayı gördüm. Çok güzel çok şık. Oturmak bakmak lazım. Sürüp yol tutuşuna bakmak lazım. Tasarımı çok şık. Çok beğendik. Almayı da düşünüyorum' dedi.