Pençe şehidi Mehmet Duman'a veda

Pençe Kılıç bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Mehmet Duman, gözyaşları eşliğinde defnedildi. Şehidin 1 yaşındaki oğlu ise yürekleri burktu.

Türkiye, şehit ateşi ile kavruldu.Pençe Kilit Operasyon bölgesinde hain teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda, 41 yaşndaki Piyade Komando Binbaşı Mehmet Duman şehit düştü.Şehadet haberi, memleket Adana'ya ulaştı.Acı haberi alan aile kendinden geçerken, Şehit eşi Beyhan Duman'ın "Sana doyamadım. Böyle mi görecektim seni" sözleri yürekleri dağladı.Şehit Duman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Adana'nın Ceyhan ilçesi Sağkaya Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Sağkaya Merkez Camisi'ne götürüldü.İl Müftüsü Mehmet Taşcı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Duman'ın naaşı mahalle mezarlığında defnedildi.Bir diğer yandan, cenaze sırasında şehidin kardeşi İbrahim Duman şehidin 1 yaşındaki oğlu Ömer Duman'ı kucağına alarak, "Baban melek oldu." ifadesini kullandı.