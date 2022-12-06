CHP'li Atilla Sertel'e kınama cezası...
Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulu’nda, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’e, AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç’a küfür ettiği gerekçesiyle, Meclis İçtüzük gereği; ‘kınama’ cezası verildi.
TBMM Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde tansiyon yükseldi.
CHP'Lİ SERTEL'E KINAMA CEZASI
Görüşmeler sırasında CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'e, AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç'a küfür ettiği gerekçesiyle, Meclis İçtüzük gereği; 'kınama' cezası verildi.