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PKK'ya yeni operasyon başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 533 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu başlattı.

Ekleme: 5.12.2022 - 14:47 Güncelleme: 5.12.2022 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
PKK'ya yeni operasyon başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Siirt'te 533 personelin katılımıyla terör örgütü PKK'ya yönelik 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu' başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek için Siirt'te yeni bir operasyon başlatıldı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığının sevk ve idaresinde yapılan 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu'nda, 533 personelin yer aldığı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusundan oluşan 37 tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde Siirt'in Pervari ilçesinde Doğan köyü Mansur Deresi mevkisindeki arazi arama tarama faaliyetinde 1 AK-47 piyade tüfeği, 270 AK-47 piyade tüfeği fişeği, 4 AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 4 kilogram kubar esrar, 1 jeneratör, 2 sırt çantası, 2 uyku tulumu ile 13 pil ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler olay yerinde imha edildi.
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