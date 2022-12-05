Motorine indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor...Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir etkisi olarak da görülen akaryakıt fiyatı oynamaları, sürücüleri isyan noktasına getirdi.Geçtiğimiz günlerde motorine gelen 1 TL 16 kuruşluk zammın ardından, bir yeni düzenleme daha geldi.Brent petrol 86 dolar civarında seyrederken, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine indirim bekleniyor.6 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 69 kuruş indirim gelecek.İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 20.16 TLMotorin (mazot) litre fiyatı: 23.61 TLLPG litre fiyatı: 10,54 TL