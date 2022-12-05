Bahçeli'den flaş açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlat Bahçeli, bütçe görüşmelerine katılmak üzere geldiği TBMM'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı."BEN HENÜZ CEVAP VERMEDİM"Altılı masanın aday belirleme anketine ilişkin bir soruya Bahçeli, "15 Ocak'a kadar aday belirlemede bir kamuoyu araştırması yaparcasına, 'Bir anket yapalım, ankette kim çıkarsa ona karar verelim; siz de bu ankete müracaat edilirse katılır mısınız?' dediler. Ben henüz daha cevap vermedim." yanıtını verdi."TERCİHİM SINIF ARKADAŞIMDIR"Bir düşüncesi olduğunu belirten Bahçeli, "Eğer birisi ankette bana gelirse, '6 kişi anket yapıyoruz, siz bu ankette kime evet dersiniz' derse, o zaman tercihim sınıf arkadaşımdır." ifadesini kullandı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yıllar önce yaptığı bir açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari İlimler Akademisi'nde sınıf arkadaşı olduğunu söylemişti.