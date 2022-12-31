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MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz

MSB: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 31.12.2022 - 13:10 Güncelleme: 31.12.2022 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 2 terörist etkisiz
MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.
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