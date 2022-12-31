Antalya'da kaçak sigara operasyonu

Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.Aramada, gümrük kaçağı bin 110 paket sigara, bin 415 elektronik sigara ve 444 elektronik sigara likidi ele geçirildi.