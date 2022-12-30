Denizli'de korkutan deprem...

Son dakika haberi... Denizli’de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre saat 00.23'te zeminden 8.28 kilometre derinlikte kaydedilen ve kentte kısa süreli paniğe neden olan deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.23'te merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Irganlı Mahallesi olan 3.6 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi.Kısa süreli korku ve paniğe neden olan deprem, kent merkezindeki bir çok noktada hissedildi.Şiddetli bir gürültünün duyulduğu depremde, herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.