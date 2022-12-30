  • USD: 18,70 - 18,73
  • EURO: 19,88 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Gökçeada'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Gökçeada'daki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.

Ekleme: 30.12.2022 - 14:10 Güncelleme: 30.12.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Bakan Akar ve TSK komuta kademesi Gökçeada'da
Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Gökçeada'ya geldi.

Gökçeada Havalimanı'nda Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, daha sonra Gökçeada Kaymakamlığı'na geçti.

Akar, burada şeref defterine, "Ülkemizin güzide ilçelerinden ve Mavi Vatanımızın Ege'deki kalelerinden biri olan Gökçeada'da bulunmaktan büyük memnuniyet duydum." ifadesini yazdı.

Kaymakam Serhat Doğan'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, hükümet konağı çıkışında kendisine selam veren öğrencilerle bir süre sohbet etti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Adnan Oktar davasında gerekçeli karar açıklandı! Masonların ve Yahudilerin nüfuzunu kullanmış
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iade edilme kararı onandı
Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki: Yanlış hesap Ankara'dan döner
Temel Karamollaoğlu tarafını belli etti! Akşener’i küplere bindirecek açıklamalar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bakan Nebati rakamlarla paylaştı: Gelir vergisi tarifesi belirlendi
EPDK başkanı Yılmaz duyurdu! Elektrikte yüzde 16 indirim
Yunanistan'dan bir tahrik daha: Floros bu kez Meriç Nehri üzerinden poz verdi
İETT otobüsü kağıt havlu ile dolduruldu
Rusya’dan Ukrayna’ya 120 füze: Ültimatom sonrası Kiev Odesa ve Jitomir’i vurdu
AYM HDP kararını 6 Ocak'ta verecek
SGK'dan EYT için mesai açıklaması: Cumartesi günü de açık olacak
Adana ve Mersin'de DEAŞ operasyonu! Yılbaşını kana bulayacaklardı
Kılıçdaroğlu'ndan cumhurbaşkanı adayı manevrası! İki isme kapıları kapattı
Nazif Ay'dan Halk TV'de tepki çeken sözler! 'Noel'i kutlamak Müslümanlar için farzdır'
Biden'dan Netanyahu'ya Filistin uyarısı: İki devletli çözümü tehlikeye atmayın
Kılıçdaroğlu’ndan esrarengiz görüşme... Tartışmalı danışman ile buluştu!
Destek ödemesi alabilmek için elinizi çabuk tutun: Başvurular 31 Aralık'ta sona erecek
Bakan Vedat Bilgin detayları açıklıyor...EYT'de süreç nasıl işleyecek?
Bakan Koca EVS'nin önemini anlattı! 'Vakaya 90 saniyede çıkış yapılıyor'
30 Aralık 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

30 Aralık 2022 Hava Durumu: Meteoroloji'den o bölgelere yağış uyarısı

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

İndirim yağmuru başladı: Tarım Kredi marketlerinde 600 çeşit üründe etiketler değişti

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor: Yılbaşından itibaren hangi düzenlemeler yürürlüğe girecek?

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

EYT başvurusu nasıl yapılır? İşte e-Devlet sistemi üzerinde adım adım yapılması gerekenler

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Havalimanında öyle bir şey unuttu ki: Son anda fark edildi herkesi 'pes' dedirtti

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor

Saklı hazine bulundu: Küpler tek tek çıkarıldı değerine paha biçilemiyor