Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Kızılelma teker kesti

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı 'Bayraktar Kızılelma' teker kesti. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Kızılelma'nın teker kesme test görüntülerini paylaştı. Bayraktar paylaşım notunda "Zor tutuyoruz, az kaldı inşallah" ifadelerini kullandı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından 'Kızılelma İnsansız Savaş Uçağı' ile ilgili heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.Kızılelma'nın teker kesme test görüntülerini paylaşan Bayraktar, notunda'Zor tutuyoruz…Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah' ifadelerine yer verdi.Baykar'ın geliştirdiği Türkiye'nin insansız savaş uçağı Kızılelma, geçtiğimiz Kasım ayında ilk otomatik taksi ve koşu testini başarıyla tamamlamıştı.