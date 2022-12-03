Nesrin Cavadzade'den yeni pozlar

Geçtiğimiz Nisan ayında Bebek'te görüntülenen Nesrin Cavadzade, Gökhan Alkan ile nikâh masasına ne zaman oturmayı planladığı sorusuna; 'Annem bu kadar sormuyor ne zaman evleneceğimi, annemden daha çok soruyorsunuz. Kısmet bu işler, bakalım. Kafamızda herhangi bir tarih yok, olsa söylerim' yanıtıyla sitem etmişti.Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikiliden önceki aylarda ise kötü haber gelmiş, ilişki noktalanmıştı. Yakışıklı oyuncu, Cavadzade'yi sosyal medyada takip etmeyi bırakmış, nişanlısıyla fotoğraflarını da kaldırmıştı.Şimdilerde özel hayatıyla gündemde olan ünlü isim, geçtiğimiz gün 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından yeni pozlarını hayranlarının beğenisine sundu. Siyahlar içindeki tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.'İkon kadın', 'Kim kahve içerken bu kadar kusursuz görünebilir?' ve 'Nesrin bambaşka bir mevzu' yorumlarının yazıldığı Cavadzade, takipçilerinden tam not aldı.