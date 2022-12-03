Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Gaziantep'te, FETÖ/PDY üyesi olduğu suçlamasıyla hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.Y., polis ekiplerince yakalanıp cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari E.Y.'nin Gaziantep'te olduğu bilgisine ulaştı. Adresi belirlenen E.Y., operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan E.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.