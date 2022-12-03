CHP Washington’dan Türkiye'yi yöneteceğini vaat etti: Yeni ekonomi danışmanları ABD'den çevrimiçi bağlandı

CHP'nin İkinci Yüzyılı Çağrı programına Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları video konferans ile toplantıya katılmayı tercih etti. ABD'li Jeremy Rifkin, Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Prof. Dr. Hakan Kara, Prof. Dr. Ufuk Akciğit online katıldığı toplantıda slayt üzerinden konuşmalarını gerçekleştirdi. Jeremy Rifkin'in konuşması esnasında salonda simultane çeviri olmaması ise dikkat çekti

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen CHP'nin vizyon toplantısı tartışmalara yol açtı. Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanları çevrimiçi toplantıya bağlanırken, çeviri olmamasından dolayı salonun büyük bir çoğunluğu anlatılanları anlamadı.Rifkin'in konuşması sırasında salonda büyük kargaşa yaşandı. İnternet bağlantısındaki kopmalar ve çeviri kulaklığı olmaması nedeniyle konuşulanları salondaki büyük bir kısım anlamadı. Rifkin konuşması esnasında ABD'den ‘Türkiye'nin yeni yol haritasını oluşturacağını' beyan etti.