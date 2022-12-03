CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kılıçdaroğlu'nun eşi uyuya kaldı: Heyecan ona geçmedi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu İkinci Yüzyıla Çağrı programının henüz başında CHP'nin vizyon projelerinin açıklandığı esnada uyuya kaldı.
CHP'nin yeni ekonomi danışmanı Jeremy Rifkin'in konuşmaları sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuklaması dikkat çekti. Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyuklaması CHP'nin vizyon projelerinden heyecanlanmadı tartışmalarına sebep oldu.