Başkan Erdoğan Şanlıurfa’dan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa programı sona erdi. Bugün kente gelerek toplu açılış töreni ve mitinge katılan, Haliliye Belediyesi İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde Gençlik Buluşması ile gençlerle bir araya gelip ardından da İl Danışma Meclisi ile toplantı gerçekleştiren Başkan Erdoğan kentten ayrıldı.Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyete Şanlıurfa GAP Havalimanı'na kadar Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere İl protokolü eşlik etti.